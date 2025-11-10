NEWS

Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert

Der junge Japaner ist erstmals für das A-Team seines Landes nominiert.

Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In den letzten Wochen zeigte Salzburgs Sota Kitano (21) im Trikot des FC Red Bull Salzburg immer wieder seine Klasse. Das blieb auch in seiner Heimat nicht unbemerkt.

Erstmals wurde der Offensivspieler für das A-Nationalteam Japans nominiert. Davor spielte er bereits 20-Mal für Nachwuchsauswahlen des Landes.

In Testspielen geht es gegen Ghana (14.11.) und Bolivien (18.11.). Ebenso auf A-Ebene sind im EM-Quali-Finish der Gruppe H die Salzburg-Kicker Alexander Schlager (Österreich) und Kerim Alajbegovic (Bosnien & Herzegowina) im Einsatz.

In der Gruppe K sind für die Serben Aleksa Terzic und Petar Ratkov nominiert.

Mehr zum Thema

VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

Bundesliga
27
Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Bundesliga
Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Bundesliga
31
Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Bundesliga
30
Salzburg beweist Moral: "Es fühlt sich ganz anders an"

Salzburg beweist Moral: "Es fühlt sich ganz anders an"

Bundesliga
123
Sturm ärgert sich: "Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte"

Sturm ärgert sich: "Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte"

Bundesliga
80
Kein Sieger im Topspiel! Sturm und Salzburg mit Punkteteilung

Kein Sieger im Topspiel! Sturm und Salzburg mit Punkteteilung

Bundesliga
106
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Japan Sota Kitano