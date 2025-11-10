In den letzten Wochen zeigte Salzburgs Sota Kitano (21) im Trikot des FC Red Bull Salzburg immer wieder seine Klasse. Das blieb auch in seiner Heimat nicht unbemerkt.

Erstmals wurde der Offensivspieler für das A-Nationalteam Japans nominiert. Davor spielte er bereits 20-Mal für Nachwuchsauswahlen des Landes.

In Testspielen geht es gegen Ghana (14.11.) und Bolivien (18.11.). Ebenso auf A-Ebene sind im EM-Quali-Finish der Gruppe H die Salzburg-Kicker Alexander Schlager (Österreich) und Kerim Alajbegovic (Bosnien & Herzegowina) im Einsatz.

In der Gruppe K sind für die Serben Aleksa Terzic und Petar Ratkov nominiert.