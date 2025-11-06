NEWS

Mit Bundesliga-Youngster! Nagelsmann verkündet DFB-Kader

Es gibt einen prominenten Namen, den der deutsche Bundestrainer zurückholte. Außerdem feiert ein junges Talent aus der Bundesliga seine Premiere.

Mit Bundesliga-Youngster! Nagelsmann verkündet DFB-Kader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete am Donnerstag seinen Kader für die letzte Länderspiel-Pause in diesem Jahr.

25 Spieler nominierte der deutsche Teamchef für die WM-Qualispiele gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei (17. November). Dabei kommt ein Spieler zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft.

El Mala erstmals mit dabei

Beim 1. FC Köln sorgte Said El Mala für Furore und überzeugte damit auch Nagelsmann. Der 19-Jährige ist der einzige Debütant in diesem Lehrgang.

Näch längerer Pause wieder zurück beim DFB-Team sind hingegen Leroy Sane und Malick Thiaw. Dafür schafften es vier Spieler, allesamt aus der deutschen Bundesliga, nicht mehr in den Kader: Maximilian Beier, Robert Andrich, Angelo Stiller und Robin Koch.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung

Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung

Deutsche Bundesliga
23
Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Deutsche Bundesliga
Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Deutsche Bundesliga
12
Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Deutsche Bundesliga
7
"Super Möglichkeit" - Rapid will gegen Craiova Zeichen setzen

"Super Möglichkeit" - Rapid will gegen Craiova Zeichen setzen

Conference League
5
"Angebote von guten Klubs" - ÖFB-Kicker dachte an Leipzig-Abgang

"Angebote von guten Klubs" - ÖFB-Kicker dachte an Leipzig-Abgang

Deutsche Bundesliga
6
Luis Suárez handelt sich erneut Sperre ein

Luis Suárez handelt sich erneut Sperre ein

International
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Julian Nagelsmann DFB-Team WM-Qualifikation Leroy Sane Said El Mala