Mit Bundesliga-Youngster! Nagelsmann verkündet DFB-Kader
Es gibt einen prominenten Namen, den der deutsche Bundestrainer zurückholte. Außerdem feiert ein junges Talent aus der Bundesliga seine Premiere.
DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete am Donnerstag seinen Kader für die letzte Länderspiel-Pause in diesem Jahr.
25 Spieler nominierte der deutsche Teamchef für die WM-Qualispiele gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei (17. November). Dabei kommt ein Spieler zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft.
El Mala erstmals mit dabei
Beim 1. FC Köln sorgte Said El Mala für Furore und überzeugte damit auch Nagelsmann. Der 19-Jährige ist der einzige Debütant in diesem Lehrgang.
Näch längerer Pause wieder zurück beim DFB-Team sind hingegen Leroy Sane und Malick Thiaw. Dafür schafften es vier Spieler, allesamt aus der deutschen Bundesliga, nicht mehr in den Kader: Maximilian Beier, Robert Andrich, Angelo Stiller und Robin Koch.