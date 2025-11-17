-
Deutschland GER
Slowakei SVK
Heute 20:45 Uhr
WM Quali heute: Deutschland - Slowakei
In Runde sechs der WM-Qualifikation trifft Deutschland daheim auf die Slowakei. LIVE-Infos:
Deutschland empfängt in der WM-Qualifikation die Slowakei zum großen Showdown (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Nagelsmann-Elf belegt in der Gruppe, aufgrund des besseren Torverhältnisses, den ersten Rang. Beide Teams haben derzeit zwölf Zähler am Konto.
Die Deutschen siegten zuletzt 2:0 auswärts bei Luxemburg.
Die Slowaken sind heiß auf den Showdown und haben als Außenseiter eigentlich nichts zu verlieren. Im letzten Spiel konnte ein 1:0-Sieg gegen Nordirland gefeiert werden.
Den Deutschen reicht bereits ein Remis - siegen die Slowaken, sind diese sicher qualifiziert.