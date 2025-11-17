Deutschland Deutschland GER
WM Quali heute: Deutschland - Slowakei

In Runde sechs der WM-Qualifikation trifft Deutschland daheim auf die Slowakei. LIVE-Infos:

Deutschland empfängt in der WM-Qualifikation die Slowakei zum großen Showdown (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Nagelsmann-Elf belegt in der Gruppe, aufgrund des besseren Torverhältnisses, den ersten Rang. Beide Teams haben derzeit zwölf Zähler am Konto.

Die Deutschen siegten zuletzt 2:0 auswärts bei Luxemburg.

Die Slowaken sind heiß auf den Showdown und haben als Außenseiter eigentlich nichts zu verlieren. Im letzten Spiel konnte ein 1:0-Sieg gegen Nordirland gefeiert werden.

Den Deutschen reicht bereits ein Remis - siegen die Slowaken, sind diese sicher qualifiziert.

