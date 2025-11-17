Polen nach knappem Sieg auf Malta in WM-Quali-Playoffs

Knapper Auswärtssieg für Polen zum Abschluss der WM-Qualigruppe G!

Gegen Malta erreicht die Truppe mit Star-Stürmer Robert Lewandowski ein spätes 3:2, wodurch man dennoch in die Playoffs muss, da die Niederlande ebenfalls gegen Litauen gewinnen.

Die Führung für die Gäste erzielt Lewandowski nach rund einer halben Stunde höchstpersönlich (32.), ehe Cardona für Malta kurz darauf ausgleichen kann (36.).

Polen schlägt spät zu

So geht es offen in den zweiten Abschnitt, in dem Wszolek nach gut einer Stunde die erneute Führung der Polen herbeiführt (59.). In Minute 63 erzielt Swiderski das vermeintliche 3:1 (63.), doch der Treffer wird folgerichtig aufgrund eines Stürmerfouls mithilfe des VAR aberkannt.

So wittern die Gastgeber ihre Chance und nutzen diese wenig später durch Teuma, der einen Strafstoß zum 2:2 verwandelt (68.).

In weiterer Folge geht es lange Zeit offen zur Sache, ehe Zieliński in der Schlussphase das späte 3:2 und damit den Sieg der Polen gegen den Inselstaat herbeiführt (85.).

Tschechien feiert Kantersieg

Bereits vorab fix für die Playoffs qualifiziert ist Tschechien, das einen 6:0-Kantersieg über Gibraltar in Gruppe L feiert.

Die Tore fallen dabei fast allesamt in Hälfte eins: Doudera (5.), Chory (18.), sowie Coufal (32.) stellen nach gut einer halben Stunde auf 3:0 - kurz vor der Pause netzen Karabec (39.) und Soucek (44.) auf 5:0.

Das halbe Dutzend voll macht Hranac kurz nach Wiederbeginn (51.) und stellt den Endstand her, denn danach passiert nichts mehr. Tschechien kommt mit 16 Punkten auf Platz zwei ins Ziel, sechs Zähler hinter Gruppensieger Kroatien.