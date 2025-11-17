Deutschland Deutschland GER
Slowakei Slowakei SVK
Endstand
6:0
4:0 , 2:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Souverän! Deutschland schießt sich gegen Slowakei zur WM

Der Nachbar lässt im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Slowakei nichts anbrennen und ist fix bei der WM 2026 mit dabei. Ebenfalls qualifiziert haben sich die Niederlande.

Souverän! Deutschland schießt sich gegen Slowakei zur WM Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2026!

Die Elf von Julian Nagelsmann bezwingt die Slowakei im finalen Spiel der Gruppe A klar und verdient mit 6:0 und ist bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko mit dabei.

Bereits in der ersten Halbzeit macht die DFB-Elf in Leipzig alles klar. Nach 18 Minuten stellt Woltemade per Kopf auf 1:0, ehe Gnabry nach knapp einer halben Stunde das 2:0 herbeiführt (29.).

Nur wenige Minuten später schnürt Sane einen Doppelpack und stellt so kurz vor der Pause bereits auf 4:0 (36./41.).

Deutschland mit dabei - Slowakei muss in die Playoffs

Im zweiten Durchgang geht es ergebnistechnisch zunächst ruhiger zu. Erst in Minute 67 stellt Baku auf 5:0 für den Nachbarn, stellt damit aber noch nicht den Endstand her. Denn Ouedraogo sorgt in Minute 79 noch für das 6:0.

Danach passiert nichts mehr, Deutschland gewinnt klar und verdient und fixiert die WM-Qualifikation, die Slowakei muss mit Rang zwei in Gruppe A in die Playoffs.

Ebenfalls den Sprung zur WM haben die Niederlande geschafft. Mit einem 4:0-Heimsieg über Litauen haben die "Oranje" den ersten Platz in Gruppe G fixiert und dürfen so über die Qualifikation zur WM 2026 jubeln.

Niederlande ohne Quali-Niederlage

Das Führungstor für die Niederländer erzielt Reijnders in Minute 16, ein Dreifachschlag durch Gakpo (58./Elfmeter), Simons (60.), sowie Malen (62.) stellen die Weichen endgültig auf Sieg der Niederländer.

Durch den klaren Erfolg beenden die "Oranje" die Gruppe G mit 20 Punkten auf Platz eins. Mit sechs Siegen und zwei Remis aus acht Spielen bleibt man zudem ohne Niederlage.

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

Deutschland
Italien

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

WM Quali LIVE: Endspiel! Deutschland - Slowakei

WM Quali LIVE: Endspiel! Deutschland - Slowakei

FIFA WM
6
Großer Polit-Trubel bei Österreichs WM-Quali-Finale gegen Bosnien

Großer Polit-Trubel bei Österreichs WM-Quali-Finale gegen Bosnien

ÖFB-Team
23
Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf?

Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf?

ÖFB-Team
9
Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!"

Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!"

ÖFB-Team
27
Pfiffe und Entschuldigungen nach WM-Quali-Debakel Italiens

Pfiffe und Entschuldigungen nach WM-Quali-Debakel Italiens

FIFA WM
2
Konrad Laimer: Ein Mann für alle Fälle

Konrad Laimer: Ein Mann für alle Fälle

ÖFB-Team
12
Nigeria ist aus dem WM-Rennen

Nigeria ist aus dem WM-Rennen

FIFA WM
5
Kommentare

Kommentare

FIFA WM 2026 Deutschland (Team, Fußball) Niederlande (Team, Fußball) Litauen Slowakei (Team, Fußball) WM-Qualifikation