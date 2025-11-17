Souverän! Deutschland schießt sich gegen Slowakei zur WM

Deutschland qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2026!

Die Elf von Julian Nagelsmann bezwingt die Slowakei im finalen Spiel der Gruppe A klar und verdient mit 6:0 und ist bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko mit dabei.

Bereits in der ersten Halbzeit macht die DFB-Elf in Leipzig alles klar. Nach 18 Minuten stellt Woltemade per Kopf auf 1:0, ehe Gnabry nach knapp einer halben Stunde das 2:0 herbeiführt (29.).

Nur wenige Minuten später schnürt Sane einen Doppelpack und stellt so kurz vor der Pause bereits auf 4:0 (36./41.).

Deutschland mit dabei - Slowakei muss in die Playoffs

Im zweiten Durchgang geht es ergebnistechnisch zunächst ruhiger zu. Erst in Minute 67 stellt Baku auf 5:0 für den Nachbarn, stellt damit aber noch nicht den Endstand her. Denn Ouedraogo sorgt in Minute 79 noch für das 6:0.

Danach passiert nichts mehr, Deutschland gewinnt klar und verdient und fixiert die WM-Qualifikation, die Slowakei muss mit Rang zwei in Gruppe A in die Playoffs.

Ebenfalls den Sprung zur WM haben die Niederlande geschafft. Mit einem 4:0-Heimsieg über Litauen haben die "Oranje" den ersten Platz in Gruppe G fixiert und dürfen so über die Qualifikation zur WM 2026 jubeln.

Niederlande ohne Quali-Niederlage

Das Führungstor für die Niederländer erzielt Reijnders in Minute 16, ein Dreifachschlag durch Gakpo (58./Elfmeter), Simons (60.), sowie Malen (62.) stellen die Weichen endgültig auf Sieg der Niederländer.

Durch den klaren Erfolg beenden die "Oranje" die Gruppe G mit 20 Punkten auf Platz eins. Mit sechs Siegen und zwei Remis aus acht Spielen bleibt man zudem ohne Niederlage.