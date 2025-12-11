NEWS

Neuer Trainer für die Altach-Frauen

Beim Frauen-Fußball-Bundesligisten SCR Altach ist am Donnerstag die Verantwortlichkeit im sportlichen Bereich neu geordnet worden. Sportdirektor Netzer übernimmt nun die Gesamtverantwortung.

Neuer Trainer für die Altach-Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Beim zuletzt wegen eines Ex-Funktionärs in die Schlagzeilen gekommenen Frauen-Fußball-Bundesligisten SCR Altach wurde am Donnerstag die Verantwortlichkeit im sportlichen Bereich neu geordnet.

Mit Beginn der Wintervorbereitung übernimmt Bernhard Summer, unterstützt von Marina Sprecher, wieder die Position des Cheftrainers. Sportdirektor Philipp Netzer hat nun auch die Gesamtverantwortung im Frauen-Bereich über. Summer war bereits mehrere Jahre Frauen-Cheftrainer.

Heimliche Umkleiden-Videos

Ende Oktober wurde bekannt, dass ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach Spielerinnen in den Umkleiden heimlich gefilmt haben soll, ebenso mittels Zweitschlüssel in deren privaten Wohnungen. Um den Jahreswechsel sei in dieser Causa laut Behörde ein Abschlussbericht zu erwarten.

Gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" berichtete eine Spielerin über Ängste der Betroffenen und dass der Mann auch nach seinem Rücktritt ständig beim Team gewesen sei. Altach betonte daraufhin, man habe sich sobald wie möglich für ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Mehr zum Thema

Kurios: ÖFB verwandelt WM-Quali-Rasen in Raumduft

Kurios: ÖFB verwandelt WM-Quali-Rasen in Raumduft

ÖFB-Team
1
Salzburg in Freiburg definitiv ohne erkrankten Trainer Letsch

Salzburg in Freiburg definitiv ohne erkrankten Trainer Letsch

Europa League
1
Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

International
Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel

Verbände
Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Verbände
Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Conference League
11
Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Conference League
4
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball SCR Altach Philipp Netzer SCR Altach Frauen