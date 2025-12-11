Neuer Trainer für die Altach-Frauen

Beim zuletzt wegen eines Ex-Funktionärs in die Schlagzeilen gekommenen Frauen-Fußball-Bundesligisten SCR Altach wurde am Donnerstag die Verantwortlichkeit im sportlichen Bereich neu geordnet.

Mit Beginn der Wintervorbereitung übernimmt Bernhard Summer, unterstützt von Marina Sprecher, wieder die Position des Cheftrainers. Sportdirektor Philipp Netzer hat nun auch die Gesamtverantwortung im Frauen-Bereich über. Summer war bereits mehrere Jahre Frauen-Cheftrainer.

Heimliche Umkleiden-Videos

Ende Oktober wurde bekannt, dass ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach Spielerinnen in den Umkleiden heimlich gefilmt haben soll, ebenso mittels Zweitschlüssel in deren privaten Wohnungen. Um den Jahreswechsel sei in dieser Causa laut Behörde ein Abschlussbericht zu erwarten.

Gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" berichtete eine Spielerin über Ängste der Betroffenen und dass der Mann auch nach seinem Rücktritt ständig beim Team gewesen sei. Altach betonte daraufhin, man habe sich sobald wie möglich für ein Betretungsverbot ausgesprochen.