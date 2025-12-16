ÖFB-Gegner Jordanien im Finale des Arab Cup
Der WM-Gegner der Österreicher setzte sich gegen Saudi-Arabien durch und hat nun die Chance auf den Titel.
Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien hat es beim Arab Cup erstmals ins Finale geschafft.
Die Jordanier schlugen Saudi-Arabien am Montagabend im Halbfinale 1:0. Im Endspiel des in Katar ausgetragenen Fußball-Turniers trifft das Team von Trainer Jamal Sellami am Donnerstag in Lusail (17:00 Uhr MEZ) auf Marokko.
Nizar Al-Rashdan traf für die Jordanier in der 66. Minute entscheidend per Kopf. Verzichten musste die Mannschaft auf Topstürmer Yazan Al Naimat, der sich im Viertelfinale gegen den Irak (1:0) eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.
Keine Europa-Legionäre dabei
In Europa engagierte Stammspieler wie Rennes-Profi Mousa Al-Tamari fehlen in Katar.
Algerien, ein weiterer ÖFB-Gegner bei der WM, war im Viertelfinale gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Elfmeterschießen gescheitert. Bei den Algeriern fehlten etliche Stars wie Angreifer Riyad Mahrez.