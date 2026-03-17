Nach Nicht-Einberufung! So reagiert Ex-Stürmerstar Neymar

Wird Neymar tatsächlich nicht bei der Weltmeisterschaft 2026 mit dabei sein?

Brasilien Nationalcoach Carlo Ancelotti nominierte den einstigen Offensivstar jedenfalls nicht für seinen Kader für die anstehenden Testspiele gegen Frankreich und Kroatien.

Neymars letzter Einsatz für die Selecao datiert auf den 18. Oktober. In der damaligen Partie gegen Uruguay musste der 128-fache Nationalspieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden, er riss sich das Kreuzband.

Nun hat sich der 34-Jährige laut brasilianischen Medien bei einem Kings-League-Spiel zu seiner Nicht-Einberufung geäußert.

"Wir werden unser Ziel erreichen"

In diesem Statement gibt sich der Offensivmann kämpferisch.

"Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann. Natürlich bin ich enttäuscht und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt bestehen, Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir bleiben fokussiert. Wir werden unser Ziel erreichen. Die endgültige Nominierung steht noch aus."