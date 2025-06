In Torlaune präsentieren sich die Niederlande in ihrem zweiten Spiel in der WM-Qualifikation.

Die Oranjes verabschieden Malta mit 8:0 aus dem Groninger Stadion.

Memphis Depay eröffnet mit einem Doppelpack den trefferreichen Abend (9./Elfmeter, 16.). Virgil van Dijk sorgt für den 3:0-Halbzeitstand (20.).

Nach Seitenwechsel machen Xavi Simons (61.), Donyell Malen (74., 80.), Noa Lang (78.) und Micky van de ven (92.) das Debakel für die Malteser perfekt.

In der Quali-Gruppe G liegen die Niederländer damit aber trotzdem weiterhin mit sechs Punkten einen Zähler hinter Finnland, das einen 2:1-Heimsieg über Polen einfährt. Joel Pohjanpalo (30./Elfmeter) und Benjamin Källman (64.) treffen für die Finnen, Polen gelingt nur mehr der Anschlusstreffer durch Jakub Kiwior (69.).

Mitrovic trifft im Triplepack

Serbien fährt in der Gruppe K einen klaren 3:0-Heimsieg über Andorra ein. Held des Abends ist Aleksandar Mitrovic, der alle drei Tore der Gastgeber erzielt (12., 24., 53./Elfmeter).

Die Serben liegen mit vier Punkten nun auf Rang drei, punktegleich vor dem Vierten Lettland, das daheim gegen den Tabellen-Zweiten Albanien nur zu einem 1:1 kommt. England liegt mit einer weißen Westen mit neun Punkten klar voran.

