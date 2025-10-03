Suche
    news

    Will zur WM: Zidane-Sohn erstmals im Algerien-Kader

    Der Torhüter des FC Granada wurde erstmals in den Kader der algerischen Nationalmannschaft berufen. Sein Ziel ist die WM 2026.

    Will zur WM: Zidane-Sohn erstmals im Algerien-Kader Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Legende Zinedine, steht erstmals im Kader von Algerien.

    Der 27-Jährige, der aktuell beim spanischen Zweitligisten FC Granada spielt, wurde nach dem Wechsel seiner Staatsangehörigkeit sofort in den Kader des nordafrikanischen Landes berufen. Er konkurriert mit den beiden in Algerien aktiven Torhütern Alexis Guendouz und Oussama Benbout um den Platz im Tor, dürfte aber im Rennen die Nase vorne haben. 

    "Es ist verfrüht, jetzt darüber zu diskutieren, wer die Nummer eins ist", ließ Nationaltrainer Vladimir Petkovic die Position zwar noch offen, eine klare Stammkraft im Tor der "Les Verts" gab es zuletzt aber nicht. In diesem Jahr standen schon vier Torhüter bei Algerien im Tor, Zidane könnte nun der fünfte Schlussmann werden. 

    WM-Qualifikation als Ziel

    Zidane will mit Algerien zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fahren. Die Chancen dafür stehen gut: In Gruppe G der afrikanischen WM-Qualifikation ist Algerien Tabellenführer, mit einem Sieg am kommenden Spieltag gegen Schlusslicht Somalia könnte man die Teilnahme an der WM-Endrunde fixieren.

    Der zweitälteste Sohn von Zinedine Zidane war bisher ausschließlich in französischen Nachwuchsteams aktiv, entschloss sich aber aufgrund der Perspektivlosigkeit bei "Les Bleus" für einen Nationenwechsel. Er ist aufgrund der Herkunft seines Vaters für Algerien spielberechtigt.

    Diese 18 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    19 Bilder

    Mehr zum Thema

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Deutschland - Bundesliga
    Ex-Weltfußballer soll Trainer von WM-Teilnehmer werden

    Ex-Weltfußballer soll Trainer von WM-Teilnehmer werden

    WM 2026
    FIFA-Vize bremst Trump ein: WM 2026 "Zuständigkeit der FIFA"

    FIFA-Vize bremst Trump ein: WM 2026 "Zuständigkeit der FIFA"

    WM 2026
    8
    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Frankreich - Spielbericht
    2
    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Italien - Serie A
    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Spanien - La Liga
    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Schottland
    2
    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Ligen-Mix
    5

    Kommentare