Tschechien mit knappem WM-Quali-Auftaktsieg über Außenseiter

Tschechien siegt zum Start in die Qualifikation für die WM 2026 knapp, aber verdient mit 2:1 über die Färöer Inseln.

Das erste Tor in dem Spiel der Gruppe L gelingt Leverkusen-Goalgetter Patrik Schick in Folge einer Ecke. Cerv flankt den Ball nochmals zur Mitte, wo der 29-Jährige einköpft (25.). Es ist sein 21. Treffer für sein Heimatland.

Tschechien bleibt auch danach am Drücker, verabsäumt es aber, das Spiel zu entscheiden. In Minute 62 trifft Krejci zum vermeintlichen 2:0, dem geht jedoch ein Foul voraus. Der Treffer findet keine Anerkennung.

Das wird bitter bestraft: Nach einem Eckball köpft Vatnhamar zum Ausgleich ein (83.). Die Freude bei den Färingern währt aber nicht lange: Schick macht quasi im Gegenzug, wieder per Kopf, das 2:1 (85.).

Dabei bleibt es am Ende auch.

Auch Israel und Wales siegreich

In Gruppe I gewinnt Israel mit 2:1 gegen Estland. Das im ungarischen Debrecen ausgetragene Spiel beginnt aber gar nicht nach Wunsch der Israelis.

Paskotsi bringt Estland in Front (10.), ein Eigentor von Kein sorgt aber für den Ausgleich (23.). In Hälfte zwei sorgt Dasa für die Entscheidung (75.). In der Schlussphase sieht Estlands Soomets noch Gelb-Rot (87.).

Wales gewinnt ebenso sein erstes Quali-Spiel. In Gruppe J setzt man sich mit 3:1 gegen Kasachstan durch. Es treffen James (9.), Davies (47.) und Matondo (90.+1) bzw. Tagybergen (32./Elfer).