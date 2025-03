Ozeanien-Verband schreibt WM-Geschichte!

Der ozeanische Fußballverband "Oceania Football Confederation" schreibt am 21. März 2025 Sportgeschichte!

Zum ersten Mal überhaupt wird sich eine der elf OFC-Nationen definitiv für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Im Entscheidungsspiel wird Neuseeland am 24. März auf Neukaledonien (eine zu Frankreich gehörende Inselgruppe) treffen. Der Sieger löst automatisch das Ticket für einen Fixplatz beim nächstjährigen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.

Neuseeland gewann das OFC-Halbfinalspiel gegen Fidschi (beide gehören neben Papua-Neuguinea zu den drei Gründungsmitgliedern des Verbands) mit 7:0, wobei Chris Wood einen Hattrick erzielte. Neukaledonien (seit 1999 im Verband) besiegte Tahiti ungefährdet mit 3:0.

Während die "All Whites" aus Neuseeland mit einem Sieg im Entscheidungsspiel ihren dritten Einzug in die WM (nach 1982 und 2010) perfekt machen könnten, wäre es für die "Les Cagous" aus Neukaledonien bei einem Erfolg die erstmalige WM-Qualifikation und damit Premiere.

