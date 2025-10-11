Spanien bleibt auch gegen Kiteishvili und Co. ohne Gegentor

Am siebten Spieltag WM-Qualifikation setzt sich Spanien in Elche gegen Georgien souverän mit 2:0 durch.

Die Hausherren kontrollieren die Partie von Beginn an und kommen durch Treffer von Yeremy Pino (24.) und Mikel Oyarzabal (64.) zu einem verdienten Sieg.

Mit 80 Prozent Ballbesitz lässt Spanien den Gegner laufen und erspielt sich früh erste Möglichkeiten. Die Überlegenheit äußert sich in zahlreichen Eckbällen, doch die georgische Abwehr hält dem anfänglichen Druck stand.

In der 24. Minute ist es dann Yeremy Pino, der nach einer Vorlage von Robin Le Normand den Bann bricht und die Führung für die Gastgeber erzielt. Kurz darauf bietet sich die große Chance auf die Vorentscheidung, doch Ferran Torres scheitert mit einem Elfmeter (30.).

Trotz weiterer Angriffe, unter anderem durch Mikel Merino, geht es mit der knappen 1:0-Führung in die Pause.

Kiteishvili bis in die Schlussphase dabei

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am einseitigen Spielverlauf. Spanien drängt auf die Entscheidung, während die Truppe von Willy Sagnol kaum für Entlastung sorgen kann.

Die Offensive der Hausherren erspielt sich weitere Chancen, scheitert aber zunächst an der eigenen Präzision oder am georgischen Schlussmann Giorgi Mamardashvili. Für die Vorentscheidung sorgt schließlich Mikel Oyarzabal, der in der 64. Minute auf 2:0 erhöht.

Sturms Otar Kiteishvili steht in der Startelf und wird nach 69 Minuten ausgewechselt.

Türkei und Italien mit Pflichtsiegen

Die Türkei feiert indes einen lockeren 6:1-Auswärtserfolg über Bulgarien. Juve-Profi Kenan Yildiz schnürt dabei nach der Pause einen Doppelpack.

Damit führt nun Spanien (9 Pkt.) die Gruppe E vor der Türkei (6), Georgien (3) und dem punktelosen Bulgarien an. Der Tabellenführer musste noch keinen Gegentreffer hinnehmen (11:0 Tore).

Italien erledigt indes seine Pflichtaufgabe in Estland mit einem 3:1-Erfolg. Damit vergrößert Italien (12 Pkt.) als Gruppenzweiter der Gruppe I den Abstand zu Israel (9). Norwegen führt die Tabelle hingegen mit einer makellosen Bilanz mit dem Punktemaximum von 18 Zählern an.

