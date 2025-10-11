Suche
    news

    Hattrick Haaland! Norwegen feiert Kantersieg gegen Israel

    Wieder einmal ist der Superstar von Manchester City der überragende Mann beim Heimsieg von Norwegen. Auch Ungarn feiert einen Sieg.

    Hattrick Haaland! Norwegen feiert Kantersieg gegen Israel Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Am siebten Spieltag der WM-Qualifikation feiert Norwegen gegen Israel einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg.

    Die norwegische Nationalmannschaft dominiert die Partie von Beginn an, lässt sich auch von einem verschossenen Elfmeter durch Erling Haaland (7.) nicht beirren und kommt zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg.

    Durch diesen Kantersieg festigen die Norweger ihre Tabellenführung in Gruppe I, während Israel auf dem dritten Platz verbleibt.

    Haaland scheitert vom Punkt

    Im Ullevaal Stadion in Oslo legen die Gastgeber ein hohes Tempo vor. Die Elf von Staale Solbakken drängt von Beginn an auf die Führung, doch Erling Haaland und Oscar Bobb scheitern in der dritten Minute am israelischen Schlussmann Daniel Peretz.

    Kurz darauf vergibt Haaland nach einem VAR-Eingriff einen Elfmeter sogar doppelt (7.). Erst bewegt sich Israels Schlussmann bei der Parade zu früh von der Linie, doch auch den zweiten Versuch hält er.

    Die Norweger lassen sich davon aber nicht beirren und gehen durch ein unglückliches Eigentor von Anan Khalaili in Führung (18.).

    Nur neun Minuten später macht Haaland seinen Fehlschuss wieder gut und erhöht auf 2:0 (27.). Ein weiteres Eigentor, diesmal von Idan Nachmias, sorgt nur eine Minute später für den 3:0-Pausenstand (28.). Nachmias verletzt sich bei dieser Aktion und muss den Platz verlassen.

    Norwegen bleibt dominant

    Nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild unverändert: Norwegen kontrolliert die Partie souverän, während die Gäste von Ran Ben Shimon offensiv harmlos bleiben.

    Folgerichtig schrauben die Hausherren das Ergebnis weiter in die Höhe, wobei Erling Haaland im Mittelpunkt steht. Der Stürmer köpft zunächst zum 4:0 ein (63.) und schnürt nur neun Minuten später per Kopf seinen Hattrick zum 5:0-Endstand (72.).

    Auch in der Schlussphase drängen die Norweger weiter, ein weiterer Treffer findet wegen einer Abseitsstellung jedoch keine Anerkennung (87.).

    Mit diesem beeindruckenden Sieg unterstreicht Norwegen seine Ambitionen und baut den Vorsprung an der Spitze der Qualifikationsgruppe I aus.

    Für Israel bedeutet die herbe Niederlage hingegen einen Rückschlag im Kampf um den Playoff-Platz zwei. Die Mannschaft von Ran Ben Shimon liegt nun zwar punktgleich mit Italien, weist aber das deutlich schlechtere Torverhältnis auf.

    Heim-Sieg für Ungarn

    Deutlich knapper geht es für Ungarn im Heimspiel der Gruppe F gegen Armenien zur Sache.

    Ein Treffer von Daniel Lukacs, nach Vorarbeit von Rapid-Verteidiger Bendeguz Bolla, entscheidet die Partie (56.). Den 2:0-Schlusspunkt setzt Zsombor Grubor in der Nachspielzeit (90.+4).

    Ungarn feiert damit den ersten Sieg und liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter Leader Portugal (6 Punkte) zurück. Armenien ist Dritter mit drei Zählern.

