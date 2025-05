Kjell Scherpen in "Oranje"-Kader einberufen

Kjell Scherpen, Torhüter von Österreichs Meister Sturm, ist in den Kader des niederländischen Nationalteams für die WM-Qualifikation berufen worden.

Ein prominenter Ausfall ist Stamm-Goalie Bart Verbruggen. Bei der Bekanntgabe des Aufgebots am Montag hieß es, der Brighton-Profi habe "mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen". Neben Scherpen, der noch kein Länderspiel bestritten hat, sind Mark Flekken (Brentford) und Nick Olij (Sparta Rotterdam) als Torhüter dabei.

Scherpens Stammclub ist Brighton, er war bis Ende dieser Saison an Sturm verliehen und wird wohl im Sommer nach England zurückkehren müssen. Der 2,06-Meter-Mann signalisierte aber bereits, in Graz bleiben zu wollen.

