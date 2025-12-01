Dicke Luft auf der Hohen Warte.

Nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, kein erkennbarer Effekt nach der Entlassung von Mehmet Sütcü – und nun steht auch Nachfolger Hans Kleer unter Druck.

In der neuen Episode der Zwarakonferenz analysieren Hannes, Harald und Patrick die blau-gelbe Talfahrt.

Der Frust der Fans erreichte beim 0:3 gegen Schwarz-Weiß Bregenz seinen Höhepunkt: Ein Transparent mit der Botschaft "Es reicht" und nach dem dritten Gegentor brach der Support komplett ab.

Die Stimmung beim First Vienna FC kippt – große Fragen stehen im Raum: Wie geht es weiter? Kann die Mannschaft die Trendwende noch schaffen?

Hier ansehen: