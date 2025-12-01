Die 130. Episode als Podcast anhören:
Vienna: Von der Krise in die Krise
Der Bundesliga-Traum in weiter Ferne – und jetzt auch noch Fan-Proteste in Bregenz: Bei der Vienna läuft aktuell wenig zusammen.
Dicke Luft auf der Hohen Warte.
Nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, kein erkennbarer Effekt nach der Entlassung von Mehmet Sütcü – und nun steht auch Nachfolger Hans Kleer unter Druck.
In der neuen Episode der Zwarakonferenz analysieren Hannes, Harald und Patrick die blau-gelbe Talfahrt.
Der Frust der Fans erreichte beim 0:3 gegen Schwarz-Weiß Bregenz seinen Höhepunkt: Ein Transparent mit der Botschaft "Es reicht" und nach dem dritten Gegentor brach der Support komplett ab.
Die Stimmung beim First Vienna FC kippt – große Fragen stehen im Raum: Wie geht es weiter? Kann die Mannschaft die Trendwende noch schaffen?
