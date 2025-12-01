Zwarakonferenz

Vienna: Von der Krise in die Krise

Der Bundesliga-Traum in weiter Ferne – und jetzt auch noch Fan-Proteste in Bregenz: Bei der Vienna läuft aktuell wenig zusammen.

Kommentare

Dicke Luft auf der Hohen Warte.

Nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, kein erkennbarer Effekt nach der Entlassung von Mehmet Sütcü – und nun steht auch Nachfolger Hans Kleer unter Druck.

In der neuen Episode der Zwarakonferenz analysieren Hannes, Harald und Patrick die blau-gelbe Talfahrt.

Der Frust der Fans erreichte beim 0:3 gegen Schwarz-Weiß Bregenz seinen Höhepunkt: Ein Transparent mit der Botschaft "Es reicht" und nach dem dritten Gegentor brach der Support komplett ab.

Die Stimmung beim First Vienna FC kippt – große Fragen stehen im Raum: Wie geht es weiter? Kann die Mannschaft die Trendwende noch schaffen?

Hier ansehen:

Die 130. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Bundesliga
11
Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Deutsche Bundesliga
2
Sandro Wagner dürfte Augsburg-Job los sein

Sandro Wagner dürfte Augsburg-Job los sein

Deutsche Bundesliga
7
ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Team
Preisschild 113 Millionen! Englischer Teamspieler will zu City

Preisschild 113 Millionen! Englischer Teamspieler will zu City

Premier League
4
Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub

Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub

La Liga
2
Zwei Klubs mit Minus: Die Jahresbilanzen der Bundesligisten

Zwei Klubs mit Minus: Die Jahresbilanzen der Bundesligisten

Bundesliga
60
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Zwarakonferenz Harald Prantl Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch