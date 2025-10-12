Nach Albanien-Niederlage: Serbien-Teamchef schmeißt hin

Nach 55 Spielen als Teamchef ist nun Schluss!

Dragan Stojkovic hat nach der knappen 0:1-Niederlage von Serbien im Hochrisiko-Duell gegen Albanien auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seinen Rücktritt bekanntgegeben.

"Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen und ich übernehme die Verantwortung", sagte der 60-Jährige. Weiters gab er zu Protokoll, dass er "nicht mit nach Andorra reisen werde, um das Team zu betreuen." Seinen Rücktritt soll er bereits dem Verband mitgeteilt haben.

WM-Qualifikation in Gefahr

Stojkovic übernahm im März 2021 das Amt als Teamchef von Serbien und coachte das Land bis heute in 55 Spielen. Dabei gelang ihm ein Punkteschnitt von 1,67.

Serbien liegt in Gruppe K nach fünf Spielen mit sieben Punkten auf Rang drei, hinter Spitzenreiter England (15) und den Albanern (11). Im Kampf um ein Playoff-Ticket steht der WM-Teilnehmer von 2022 damit unter Zugzwang.

Am Dienstag geht es gegen Schlusslicht Andorra. In serbischen Medien wird spekuliert, dass Veljko Paunovic auf Stojkovic folgen könnte.

