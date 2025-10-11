Am siebten Spieltag der WM-Qualifikation ringt Portugal Irland mit 1:0 nieder.

Die Elf von Roberto Martinez dominiert die einseitige Partie, lässt aber zahlreiche Torchancen inklusive eines Elfmeters von Cristiano Ronaldo (75.) ungenutzt, ehe Ruben Neves in der Nachspielzeit für die späte Erlösung sorgt (90.+1).

Von Beginn an übernimmt die portugiesische Nationalmannschaft die Spielkontrolle und setzt die irische Defensive unter Dauerdruck. Erste Möglichkeiten bleiben jedoch ungenutzt, so verfehlt Bruno Fernandes das Tor nur knapp (9.). Kurz darauf prüft Cristiano Ronaldo Irlands Schlussmann Caoimhin Kelleher (17.), der sich im weiteren Verlauf mehrfach auszeichnen kann und auch einen Versuch von Goncalo Inacio pariert (41.).

Das Team von Heimir Hallgrimsson konzentriert sich fast ausschließlich auf die Abwehrarbeit und kommt durch Chiedozie Ogbene nur zu einem nennenswerten Abschluss (43.). So geht es trotz erdrückender Überlegenheit der Gastgeber torlos in die Pause.

Ronaldo scheitert mit Elfmeter

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild im Estadio Jose Alvalade kaum. Portugal drängt auf den Führungstreffer, beißt sich aber immer wieder an der vielbeinigen irischen Abwehr oder am eigenen Unvermögen die Zähne aus.

Der Druck gipfelt nach VAR-Überprüfung in einem Elfmeter, doch Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt (75.).

Als alles auf ein torloses Remis hindeutet, schlagen die Hausherren doch noch zu: In der ersten Minute der Nachspielzeit nickt Ruben Neves eine Flanke des eingewechselten Francisco Trincao zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer ein.

Der späte Sieg ist für Portugal hochverdient und ein entscheidender Schritt Richtung direkter WM-Qualifikation. Während die Portugiesen ihre makellose Bilanz in der Gruppe F wahren, müssen die Iren ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme nach dieser bitteren Niederlage wohl endgültig begraben.

Albanien bezwingt Serbien im Hochrisikospiel

Die albanische Auswahl bejubelt indes in Serbien einen knappen 1:0-Erfolg. Damit verteidigt Albanien (11 Pkt.) in der Gruppe K den zweiten Platz vor Serbien (7).

England bleibt nach einem spielfreien Quali-Spieltag mit 15 Punkten souverän mit der blütenweisen Weste an der Spitze.

Diese 20 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix