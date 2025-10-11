Suche
    Portugal Portugal POR
    Irland Irland IRL
    Endstand
    1:0
    0:0, 1:0
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    91. Minute! Neves sorgt für lange Gesichter bei Irland

    Lange deutet alles auf einen unverhofften Punkt für die Iren in Portugal aus. Auch, weil Cristiano Ronaldo einen Elfmeter verschießt.

    91. Minute! Neves sorgt für lange Gesichter bei Irland Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Am siebten Spieltag der WM-Qualifikation ringt Portugal Irland mit 1:0 nieder.

    Die Elf von Roberto Martinez dominiert die einseitige Partie, lässt aber zahlreiche Torchancen inklusive eines Elfmeters von Cristiano Ronaldo (75.) ungenutzt, ehe Ruben Neves in der Nachspielzeit für die späte Erlösung sorgt (90.+1).

    Von Beginn an übernimmt die portugiesische Nationalmannschaft die Spielkontrolle und setzt die irische Defensive unter Dauerdruck. Erste Möglichkeiten bleiben jedoch ungenutzt, so verfehlt Bruno Fernandes das Tor nur knapp (9.). Kurz darauf prüft Cristiano Ronaldo Irlands Schlussmann Caoimhin Kelleher (17.), der sich im weiteren Verlauf mehrfach auszeichnen kann und auch einen Versuch von Goncalo Inacio pariert (41.).

    Das Team von Heimir Hallgrimsson konzentriert sich fast ausschließlich auf die Abwehrarbeit und kommt durch Chiedozie Ogbene nur zu einem nennenswerten Abschluss (43.). So geht es trotz erdrückender Überlegenheit der Gastgeber torlos in die Pause.

    Ronaldo scheitert mit Elfmeter

    Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild im Estadio Jose Alvalade kaum. Portugal drängt auf den Führungstreffer, beißt sich aber immer wieder an der vielbeinigen irischen Abwehr oder am eigenen Unvermögen die Zähne aus.

    Der Druck gipfelt nach VAR-Überprüfung in einem Elfmeter, doch Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt (75.).

    Als alles auf ein torloses Remis hindeutet, schlagen die Hausherren doch noch zu: In der ersten Minute der Nachspielzeit nickt Ruben Neves eine Flanke des eingewechselten Francisco Trincao zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer ein.

    Der späte Sieg ist für Portugal hochverdient und ein entscheidender Schritt Richtung direkter WM-Qualifikation. Während die Portugiesen ihre makellose Bilanz in der Gruppe F wahren, müssen die Iren ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme nach dieser bitteren Niederlage wohl endgültig begraben.

    Albanien bezwingt Serbien im Hochrisikospiel

    Die albanische Auswahl bejubelt indes in Serbien einen knappen 1:0-Erfolg. Damit verteidigt Albanien (11 Pkt.) in der Gruppe K den zweiten Platz vor Serbien (7).

    England bleibt nach einem spielfreien Quali-Spieltag mit 15 Punkten souverän mit der blütenweisen Weste an der Spitze.

    Diese 20 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    25
    Bosnien will gegen Zypern WM-Chancen wahren

    Bosnien will gegen Zypern WM-Chancen wahren

    WM 2026
    3
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29
    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    Nächster WM-Teilnehmer steht fest

    Nächster WM-Teilnehmer steht fest

    WM 2026
    1
    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    40
    WM-Quali LIVE: ÖFB-Gegner Zypern - Bosnien-Herzegowina

    WM-Quali LIVE: ÖFB-Gegner Zypern - Bosnien-Herzegowina

    WM 2026 - Live
    1
    Elfer in der Nachspielzeit: Zypern holt Remis gegen Bosnien

    Elfer in der Nachspielzeit: Zypern holt Remis gegen Bosnien

    WM 2026
    16

    Kommentare