Lionel Messi über WM 2026: "Möchte dabei sein"

Superstar Lionel Messi denkt weiterhin an eine Titelverteidigung mit Argentinien bei der Fußball-WM 2026.

"Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, und ich würde es sehr gerne tun", sagt der 38-Jährige dem US-Sender NBC.

Eine Entscheidung habe er aber bisher nicht getroffen und müsse zunächst schauen, wie sich sein Körper in den nächsten Monaten verhält. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Kapitän bereits 39 Jahre alt.

"Ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen"

Er wolle sehen, ob er wirklich noch 100 Prozent geben kann, betonte der offensive Ausnahmekönner. Nur wenn es das Team besser macht, sei es für ihn sinnvoll, seine sechste WM in Angriff zu nehmen.

"Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, und es ist spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können", sagt Messi. Für ihn sei es weiterhin "ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen, besonders bei großen Turnieren".

Erst kürzlich hatte der langjährige Fan-Liebling des FC Barcelona seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer um drei Jahre verlängert.

Er bleibt damit bis Ende 2028 beim Club von Mitbesitzer David Beckham. Messi wird dann 41 Jahre alt sein und denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende.