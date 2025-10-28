NEWS

Beschäftigt sich Red Bull Salzburg auch mit Markus Katzer?

Die "Bullen" setzen sich auf der Suche nach einem neuen Sportchef offenbar nicht nur mit Andreas Schicker auseinander.

Beschäftigt sich Red Bull Salzburg auch mit Markus Katzer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Red Bull Salzburg ist nach dem Abgang von Rouven Schröder weiter auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport.

Zuletzt wurde vor allem der Name Andreas Schicker gehandelt. Der Steirer, der aktuell bei der TSG Hoffenheim tätig ist, soll zu den Favoriten von Red Bulls Global Head of Soccer, Jürgen Klopp, zählen (Mehr Infos>>>).

Rapid-Boss überzeugt mit guter Arbeit

Doch nun taucht ein weiterer österreichischer Name in der Gerüchteküche auf. Markus Katzer soll laut "Salzburger Nachrichten" ebenfalls bei den "Bullen" gehandelt werden.

Katzer soll die Verantwortlichen der Salzburger mit seiner guten Arbeit bei Rapid überzeugt haben. Außerdem bestehe aus seiner Zeit bei der Vienna immer noch guter Kontakt nach Salzburg.

Laut "SN" seien beide österreichischen Optionen aktuell jedoch schwer vorstellbar, daher halten die Salzburger auch Ausschau nach anderen Kandidaten.

Mehr zum Thema

Will Klopp Schicker zu Red Bull Salzburg lotsen?

Will Klopp Schicker zu Red Bull Salzburg lotsen?

Bundesliga
50
Das Kryptonit der Bundesligisten

Das Kryptonit der Bundesligisten

Bundesliga
7
Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Bundesliga
37
Wird die Werner-Nachfolge bei der Austria prominent besetzt?

Wird die Werner-Nachfolge bei der Austria prominent besetzt?

Bundesliga
41
Nach Gelb-Rot gegen Sturm: Aufatmen bei Baumgartner und dem WAC

Nach Gelb-Rot gegen Sturm: Aufatmen bei Baumgartner und dem WAC

Bundesliga
42
Blau-Weiß Linz droht vorzeitiger Abgang von Leihspieler

Blau-Weiß Linz droht vorzeitiger Abgang von Leihspieler

Bundesliga
1
Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM

Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM

Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Andreas Schicker Markus Katzer Rouven Schröder