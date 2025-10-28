Beschäftigt sich Red Bull Salzburg auch mit Markus Katzer?

Red Bull Salzburg ist nach dem Abgang von Rouven Schröder weiter auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport.

Zuletzt wurde vor allem der Name Andreas Schicker gehandelt. Der Steirer, der aktuell bei der TSG Hoffenheim tätig ist, soll zu den Favoriten von Red Bulls Global Head of Soccer, Jürgen Klopp, zählen (Mehr Infos>>>).

Rapid-Boss überzeugt mit guter Arbeit

Doch nun taucht ein weiterer österreichischer Name in der Gerüchteküche auf. Markus Katzer soll laut "Salzburger Nachrichten" ebenfalls bei den "Bullen" gehandelt werden.

Katzer soll die Verantwortlichen der Salzburger mit seiner guten Arbeit bei Rapid überzeugt haben. Außerdem bestehe aus seiner Zeit bei der Vienna immer noch guter Kontakt nach Salzburg.

Laut "SN" seien beide österreichischen Optionen aktuell jedoch schwer vorstellbar, daher halten die Salzburger auch Ausschau nach anderen Kandidaten.