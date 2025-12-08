NEWS

Fixe Trinkpausen bei WM

Damit will die FIFA auf die Probleme der Klub-WM reagieren und die Belastungen besser steuern.

Fixe Trinkpausen bei WM
Bei der WM 2026 soll in jeder Halbzeit nach etwa 22 Minuten eine feste Trinkpause eingeführt werden.

Diese Maßnahme gilt unabhängig von den Wetterbedingungen, um für alle Teams einheitliche Voraussetzungen zu schaffen.

Hintergrund sind die zuletzt vermehrten Probleme durch hohe Temperaturen bei der Klub-WM im Sommer. Mit der neuen Regelung will die FIFA frühzeitig gegensteuern und die Belastung der Spieler reduzieren.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

