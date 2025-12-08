NEWS
Fixe Trinkpausen bei WM
Damit will die FIFA auf die Probleme der Klub-WM reagieren und die Belastungen besser steuern.
Bei der WM 2026 soll in jeder Halbzeit nach etwa 22 Minuten eine feste Trinkpause eingeführt werden.
Diese Maßnahme gilt unabhängig von den Wetterbedingungen, um für alle Teams einheitliche Voraussetzungen zu schaffen.
Hintergrund sind die zuletzt vermehrten Probleme durch hohe Temperaturen bei der Klub-WM im Sommer. Mit der neuen Regelung will die FIFA frühzeitig gegensteuern und die Belastung der Spieler reduzieren.