Fixe Trinkpausen bei WM

Bei der WM 2026 soll in jeder Halbzeit nach etwa 22 Minuten eine feste Trinkpause eingeführt werden.

Diese Maßnahme gilt unabhängig von den Wetterbedingungen, um für alle Teams einheitliche Voraussetzungen zu schaffen.

Hintergrund sind die zuletzt vermehrten Probleme durch hohe Temperaturen bei der Klub-WM im Sommer. Mit der neuen Regelung will die FIFA frühzeitig gegensteuern und die Belastung der Spieler reduzieren.