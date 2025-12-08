LASK-Kickerinnen erheben schwere Vorwürfe gegen Trainer

Die Frauen des LASK sind derzeit in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga unterwegs. Aktuell ist das Team Sechster.

Doch jetzt stehen schwere Vorwürfe im Raum. Laut "profil" werfen zwei Spielerinnen ihrem Trainer vor, sie trotz Verletzungen und Schmerzen zu einem Einsatz gedrängt zu haben.

VdF wurde kontaktiert

Beide Spielerinnen bleiben im Bericht anonym. Die Spielervereinigung VdF wurde bezüglich mehrerer Missstände kontaktiert, wie diese auf "Instagram" mitteilt.

"Nach einer genauen Analyse und anwältlicher Beratung setzte die VdF Schritte, um die Missstände aufzuzeigen beziehungsweise einer Prüfung zu unterziehen", heißt es von der Spielervereinigung.

Das sagt der LASK

Der LASK reagiert in einer umfassenden Stellungnahme auf die Vorwürfe. Im Bezug auf obige Behauptung wird festgehalten: "Eine Spielerin, die verletzt oder angeschlagen war, spielt nur, nachdem die medizinische Abteilung, nach vorangegangener Begutachtung, sie als einsatzbereit erklärt hat und sie sich einsatzbereit fühlt."

Es werde keine Spielerin zu etwas gezwungen oder gedrängt: "Es liegt im beidseitigen Interesse, einer Spielerin, die verletzt oder angeschlagen ist, ehestmöglich wieder zu voller Gesundheit und folgerichtiger Einsatzfähigkeit zu verhelfen. In Rücksprache und unter Begleitung der medizinischen Abteilung wird der Rehabilitationsprozess zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestartet. Dieser Prozess umfasst im ersten Schritt im Regelfall das Training in der Kraftkammer und auf dem Ergometer."

Auch auf andere im Bericht erhobene Vorwürfe wird in der Aussendung eingegangen, die im vollen Umfang HIER>>> nachzulesen ist.