Cristiano Ronaldo hat nach seinem Vergehen gegen Irland eine Sperre für drei Spiele ausgefasst.

Allerdings sind zwei der drei Spiele Sperre nur bedingt. Das erste - und vorerst einzige Spiel Sperre - setzte der Superstar bereits in der Partie gegen Armenien ab. Das heißt, dass Ronaldo schon zum Start der Weltmeisterschaft 2026 spielen kann.

"Gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarcodes wurde die Vollstreckung der beiden verbleibenden Spielsperren unter eine einjährige Bewährungsfrist gestellt", heißt es von der FIFA.

Eine Bewährungsfrist für Spielsperren ist nicht unbedingt üblich. Ronaldo erlaubte sich im Quali-Spiel gegen Irland eine Tätlichkeit. Solch ein Vergehen zieht üblicherweise eine Drei-Spiele-Sperre nach sich.