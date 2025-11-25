NEWS

Fehlt er bei der WM? Ronaldo-Sperre ist bekannt

Der Disziplinar-Ausschuss der FIFA kam am Dienstag-Abend zu einer doch überraschenden Entscheidung.

Fehlt er bei der WM? Ronaldo-Sperre ist bekannt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cristiano Ronaldo hat nach seinem Vergehen gegen Irland eine Sperre für drei Spiele ausgefasst.

Allerdings sind zwei der drei Spiele Sperre nur bedingt. Das erste - und vorerst einzige Spiel Sperre - setzte der Superstar bereits in der Partie gegen Armenien ab. Das heißt, dass Ronaldo schon zum Start der Weltmeisterschaft 2026 spielen kann.

"Gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarcodes wurde die Vollstreckung der beiden verbleibenden Spielsperren unter eine einjährige Bewährungsfrist gestellt", heißt es von der FIFA.

Eine Bewährungsfrist für Spielsperren ist nicht unbedingt üblich. Ronaldo erlaubte sich im Quali-Spiel gegen Irland eine Tätlichkeit. Solch ein Vergehen zieht üblicherweise eine Drei-Spiele-Sperre nach sich.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

ÖFB-Team
2
Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

ÖFB-Team
31
Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

ÖFB-Team
10
Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

LAOLA1
32
FAC zieht Vertragsoption bei Stammspieler

FAC zieht Vertragsoption bei Stammspieler

2. Liga
Verletzungsschock für RB Leipzig

Verletzungsschock für RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Cristiano Ronaldo Sperre Portugal (Team, Fußball)