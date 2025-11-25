Ralf Rangnick hat Österreichs U17-Auswahl vor dem Finale bei der WM-Endrunde alles Gute gewünscht.

"Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren", sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB.

Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. "Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt."

Motivationsspritze vor der Abreise nach Katar

Österreichs Nachwuchs-Team steht nach dem Halbfinalsieg über Italien in Katar im Endspiel, in dem am Donnerstag (17:00 Uhr/live ORF 1, Sky) der regierende Europameister Portugal wartet.

Rangnick zeigte sich vom bisherigen Auftreten angetan. "Diese Mannschaft spielt aktiv, initiativ, will etwas bewegen. Ich kann Hermann Stadler, seinem Trainerteam und natürlich vor allem den Spielern zu ihrem bisherigen Abschneiden nur gratulieren."

Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar noch besucht. Rangnick berichtete über eine besondere Motivationsspritze von Österreichs Rekordtorschütze: "Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen."