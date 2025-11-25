Der FAC Wien zieht bei Mittelfeldspieler Moritz Neumann (20) die Option auf eine Vertragsverlängerung.

Das gibt der Zweitligist am Dienstagnachmittag bekannt. Der Tiroler wird dadurch bis Sommer 2027 für die Floridsdorfer auflaufen.

Neumann wechselte im Sommer 2024 vom FC Liefering zum FAC. In der aktuellen Saison stand er in allen 15 bisherigen Pflichtspielen in der Startelf und steuerte vier Assists bei.

"Karriereplan bisher perfekt umgesetzt"

"Moritz hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht und unseren gemeinsamen Karriereplan, den wir hatten, bislang perfekt umgesetzt", wird FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zitiert. "Vom Joker hat er sich Schritt für Schritt zum Startspieler entwickelt und wir sind überzeugt, dass er eine Schlüsselrolle in unserer Mannschaft spielen wird."

Neumann selbst sagt: "Ich bin sehr froh darüber, dass der Verein weiterhin mit mir plant. Die letzten Monate haben gezeigt, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und die Vereinsführung, sowie auch das Trainerteam mir das Vertrauen schenkt, das ich brauche. Ich freue mich darauf, in den kommenden Spielen alles für das Team zu geben."