Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

Fast hätte der Halbfinalsieg bei der U17-WM gegen Italien für Vasilije Markovic ein bitteres Nachspiel gehabt.

Der Mittelfeldspieler von Austria Wien ließ sich nach Schlusspfiff provozieren, sah – wie auch der Italiener Samuele Inacio – die Rote Karte. Das hätte für Markovic eine Sperre für das WM-Finale gegen Portugal zur Folge gehabt. Er sei bereits "weinend in der Kabine gesessen", erzählte er dem "Kurier".

Erfolgreiche Challenge

Dass es trotz der Roten Karte zu keiner Sperre kommt, ist U17-Teamchef Hermann Stadler zu verdanken. Er hatte die Challenge-Karte – bei der U17-WM können die Trainer damit eine Überprüfung von Situationen beantragen – gezogen.

Nach der Überprüfung durch den VAR nahm der Schiedsrichter die Rote Karte für Markovic zurück und zückte stattdessen Gelb. "Als ich das erfahren habe, waren das Emotionen pur. Ich war so glücklich", zeigte sich der Kicker im "Kurier" erleichtert.