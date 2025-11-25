NEWS

Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

Der U17-Teamspieler sah gegen Italien die Rote Karte. Im Finale gegen Portugal darf er trotzdem spielen. Das ist der Grund:

Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fast hätte der Halbfinalsieg bei der U17-WM gegen Italien für Vasilije Markovic ein bitteres Nachspiel gehabt.

Der Mittelfeldspieler von Austria Wien ließ sich nach Schlusspfiff provozieren, sah – wie auch der Italiener Samuele Inacio – die Rote Karte. Das hätte für Markovic eine Sperre für das WM-Finale gegen Portugal zur Folge gehabt. Er sei bereits "weinend in der Kabine gesessen", erzählte er dem "Kurier".

Erfolgreiche Challenge

Dass es trotz der Roten Karte zu keiner Sperre kommt, ist U17-Teamchef Hermann Stadler zu verdanken. Er hatte die Challenge-Karte – bei der U17-WM können die Trainer damit eine Überprüfung von Situationen beantragen – gezogen.

Nach der Überprüfung durch den VAR nahm der Schiedsrichter die Rote Karte für Markovic zurück und zückte stattdessen Gelb. "Als ich das erfahren habe, waren das Emotionen pur. Ich war so glücklich", zeigte sich der Kicker im "Kurier" erleichtert.

Mehr zum Thema

Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

ÖFB-Team
Feiertag bei U17-WM-Titel? Baumgartner mit neuer Forderung

Feiertag bei U17-WM-Titel? Baumgartner mit neuer Forderung

ÖFB-Team
16
Rangnick: Schonung statt London

Rangnick: Schonung statt London

Champions League
13
Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

ÖFB-Team
24
Der U17-Titeltraum lebt: "Haben gezeigt, wer wir sind"

Der U17-Titeltraum lebt: "Haben gezeigt, wer wir sind"

ÖFB-Team
42
Österreich kennt seinen U17-Finalgegner

Österreich kennt seinen U17-Finalgegner

ÖFB-Team
40
Stadler fast sprachlos: "Teamspirit und Mentalität einzigartig!"

Stadler fast sprachlos: "Teamspirit und Mentalität einzigartig!"

ÖFB-Team
68
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball