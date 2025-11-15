Kasachstan Kasachstan KAZ
Belgien Belgien BEL
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Dastan Satpaev
  • Hans Vanaken
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Belgien patzt in Kasachstan - WM-Ticket noch nicht fixiert

Die "Roten Teufel" enttäuschen beim Gastspiel in Astana. Die Gastgeber zeigen sich stark.

Belgien patzt in Kasachstan - WM-Ticket noch nicht fixiert Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Belgien hat die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026 verpasst.

Die "Roten Teufel" kamen am Samstag in Astana gegen Kasachstan über ein 1:1 nicht hinaus und gaben im siebenten Spiel der Gruppe J zum dritten Mal mit einem Remis Punkte ab.

Dadurch beträgt der Vorsprung auf Verfolger Nordmazedonien nur zwei Punkte. Auch Wales hat mit einem Rückstand von fünf Zählern bei zwei weniger ausgetragenen Partien noch eine Chance auf ein WM-Fixticket.

Kasachen mit starker Leistung

Die Kasachen präsentierten sich vor Heimpublikum von einer starken Seite und belohnten sich durch einen Treffer des erst 17-jährigen Dastan Satpayev (9.). Unmittelbar nach Wiederbeginn bewahrte Kapitän Hans Vanaken (48.) sein Team mit einem Kopfballtreffer vor einer Niederlage.

Den Punkt retteten die Kasachen ab der 79. Minute in Unterzahl über die Zeit. Islam Chesnokov war Jeremy Doku von hinten auf die Achillessehne gestiegen und hatte nach TV-Studium statt zuvor Gelb die Rote Karte gesehen.

Schiefgehen sollte für die Belgier trotzdem nichts mehr, da sie zum Abschluss am Dienstag noch zu Hause auf das punktlose Schlusslicht Liechtenstein treffen. Nordmazedonien und Wales matchen sich im Parallelspiel. Die Waliser müssen zuvor am Samstagabend noch die Hürde Liechtenstein in Vaduz meistern.

Diese 30 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
10
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

ÖFB-Team
2
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

ÖFB-Team
21
ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern

ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern

ÖFB-Team
10
Woltemade trifft doppelt! Deutschland müht sich zu Sieg

Woltemade trifft doppelt! Deutschland müht sich zu Sieg

FIFA WM
12
Erster WM-Quali-Sieg seit 2021! Malta überrascht gegen Finnland

Erster WM-Quali-Sieg seit 2021! Malta überrascht gegen Finnland

FIFA WM
Kommentare

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026