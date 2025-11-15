Georgien Georgien GEO Spanien Spanien ESP
Endstand
0:4
0:3 , 0:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Spanien nach Sieg über Georgien fast fix bei der WM

Die "Furia Roja" müsste das abschließende Gruppenspiel mit sieben Toren Unterschied verlieren, damit sie noch von der Spitze verdrängt werden kann.

Spanien nach Sieg über Georgien fast fix bei der WM Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am neunten Spieltag der FIFA WM-Qualifikation der UEFA kommt es in Gruppe E zu einer einseitigen Angelegenheit.

Spanien dominiert auswärts gegen Georgien nach Belieben und feiert nach Toren von Mikel Oyarzabal (11., 63.), Martin Zubimendi (22.) und Ferran Torres (35.) einen souveränen 4:0-Erfolg.

Mit diesem Sieg ist die Spanien fast sicher bei Weltmeisterschaft 2026.

Spanien mit frühem Treffer

Die Partie in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis läuft von Beginn an nach Plan für die Gäste. Die Elf von Luis De La Fuente übernimmt sofort das Kommando und setzt die georgische Abwehr unter Druck.

Bereits in der neunten Minute kommt es nach einem Eingriff des Videoassistenten zur entscheidenden Szene: Schiedsrichter Benoit Bastien entscheidet auf Elfmeter für Spanien. Mikel Oyarzabal tritt an und verwandelt souverän zur frühen 1:0-Führung (11.).

Die Iberer lassen nicht nach und legen in der 22. Minute nach, als Martin Zubimendi nach Vorarbeit von Fabian Ruiz auf 2:0 erhöht. Noch vor der Pause sorgt Ferran Torres mit seinem Treffer zum 3:0 (35.), diesmal auf Zuspiel von Oyarzabal, für die Vorentscheidung.

Oyarzabal mit Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Spanien kontrolliert mit viel Ballbesitz die Partie, während Georgien bemüht ist, defensive Stabilität zu finden.

In der 63. Minute ist es erneut Mikel Oyarzabal, der nach einer Flanke von Ferran Torres per Kopf zum 4:0 einnickt und damit seinen Doppelpack schnürt.

In der Folge schalten die Spanier einen Gang zurück, was den Gastgebern einige wenige Offensivaktionen ermöglicht. Die georgischen Schussversuche stellen Unai Simon im Tor der Spanier jedoch vor keine ernsthaften Probleme.

Mit diesem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg müsste Spanien im abschließenden Gruppenspiel gegen die Türkei mit sieben Toren Unterschied verlieren, um noch von den Türken überholt zu werden.

Diese 30 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

ÖFB-Team
26
Belgien patzt in Kasachstan - WM-Ticket noch nicht fixiert

Belgien patzt in Kasachstan - WM-Ticket noch nicht fixiert

FIFA WM
1
WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
86
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

ÖFB-Team
2
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

ÖFB-Team
22
ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern

ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern

ÖFB-Team
11
Kommentare

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Spanien (Team, Fußball) Georgien (Team Fußball) Mikel Oyarzabal