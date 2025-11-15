Spanien nach Sieg über Georgien fast fix bei der WM

Am neunten Spieltag der FIFA WM-Qualifikation der UEFA kommt es in Gruppe E zu einer einseitigen Angelegenheit.

Spanien dominiert auswärts gegen Georgien nach Belieben und feiert nach Toren von Mikel Oyarzabal (11., 63.), Martin Zubimendi (22.) und Ferran Torres (35.) einen souveränen 4:0-Erfolg.

Mit diesem Sieg ist die Spanien fast sicher bei Weltmeisterschaft 2026.

Spanien mit frühem Treffer

Die Partie in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis läuft von Beginn an nach Plan für die Gäste. Die Elf von Luis De La Fuente übernimmt sofort das Kommando und setzt die georgische Abwehr unter Druck.

Bereits in der neunten Minute kommt es nach einem Eingriff des Videoassistenten zur entscheidenden Szene: Schiedsrichter Benoit Bastien entscheidet auf Elfmeter für Spanien. Mikel Oyarzabal tritt an und verwandelt souverän zur frühen 1:0-Führung (11.).

Die Iberer lassen nicht nach und legen in der 22. Minute nach, als Martin Zubimendi nach Vorarbeit von Fabian Ruiz auf 2:0 erhöht. Noch vor der Pause sorgt Ferran Torres mit seinem Treffer zum 3:0 (35.), diesmal auf Zuspiel von Oyarzabal, für die Vorentscheidung.

Oyarzabal mit Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Spanien kontrolliert mit viel Ballbesitz die Partie, während Georgien bemüht ist, defensive Stabilität zu finden.

In der 63. Minute ist es erneut Mikel Oyarzabal, der nach einer Flanke von Ferran Torres per Kopf zum 4:0 einnickt und damit seinen Doppelpack schnürt.

In der Folge schalten die Spanier einen Gang zurück, was den Gastgebern einige wenige Offensivaktionen ermöglicht. Die georgischen Schussversuche stellen Unai Simon im Tor der Spanier jedoch vor keine ernsthaften Probleme.

Mit diesem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg müsste Spanien im abschließenden Gruppenspiel gegen die Türkei mit sieben Toren Unterschied verlieren, um noch von den Türken überholt zu werden.