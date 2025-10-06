Suche
    news

    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

    Die Verletzung hat er sich im Spiel gegen den FC Liverpool zugezogen. Für ihn wird ein 20-jähriger Youngster von Manchester City nachnominiert.

    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Reece James steht England für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung. Damit muss Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel in den Begegnungen gegen Wales und Lettland auf den 25-Jährigen verzichten.

    Die Verletzung plagt den Rechtsverteidiger seit dem Spiel gegen Liverpool und James fällt damit vorerst verletzt aus.

    Für ihn rückt Nico O’Reilly von Manchester City nach. Es ist die erste Nationalteamnominierung für den 20-jährigen Mittelfeldspieler.

    Alexander-Arnold auf Weg der Besserung

    Sein Landsmann Trent Alexander-Arnold nähert sich hingegen einem Comeback. Laut einem Bericht der "Marca" verläuft seine Genesung gut, und das Trainerteam von Real ist zuversichtlich, dass er nach der Länderspielpause zurückkehren kann.

    Trent Alexander-Arnold wird damit voraussichtlich im Clásico gegen den FC Barcelona und bei seiner Rückkehr an die Anfield Road am 4. November, in der Champions League wieder auflaufen können. 

    Die 20 teuersten Transfers der Premier League

    Vorschau
    #19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
    #19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Mehr zum Thema

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    11
    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Deutschland - Bundesliga
    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

    WM 2026
    1
    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22
    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest

    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest

    WM 2026
    1
    Freiburg-Goalie verschlief DFB-Nachnominierung

    Freiburg-Goalie verschlief DFB-Nachnominierung

    WM 2026
    8
    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    17
    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    15

    Kommentare