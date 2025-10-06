Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

Reece James steht England für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung. Damit muss Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel in den Begegnungen gegen Wales und Lettland auf den 25-Jährigen verzichten.

Die Verletzung plagt den Rechtsverteidiger seit dem Spiel gegen Liverpool und James fällt damit vorerst verletzt aus.

Für ihn rückt Nico O’Reilly von Manchester City nach. Es ist die erste Nationalteamnominierung für den 20-jährigen Mittelfeldspieler.

Alexander-Arnold auf Weg der Besserung

Sein Landsmann Trent Alexander-Arnold nähert sich hingegen einem Comeback. Laut einem Bericht der "Marca" verläuft seine Genesung gut, und das Trainerteam von Real ist zuversichtlich, dass er nach der Länderspielpause zurückkehren kann.

Trent Alexander-Arnold wird damit voraussichtlich im Clásico gegen den FC Barcelona und bei seiner Rückkehr an die Anfield Road am 4. November, in der Champions League wieder auflaufen können.

