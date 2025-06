Brasilien schenkt Ancelotti zum Geburtstag das WM-Ticket

Doppelter Grund zur Freude bei Carlo Ancelotti: Der brasilianische Teamchef feiert am Dienstag nicht nur seinen 66. Geburtstag, sein Team beschenkt ihn obendrein mit dem Ticket für die WM 2026.

Die "Selecao" feiert mit dem 1:0 gegen Paraguay den ersten Sieg unter Neo-Trainer Ancelotti und qualifiziert sich damit als zweites südamerikanisches Team nach Weltmeister Argentinien für die WM. Das Goldtor erzielt Vinicius Junior kurz vor der Pause (44.).

"Erst mache ich jetzt mal ein paar Tage frei. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte. Und dann fahre ich zur Klub-WM", sagt ein zufriedener Ancelotti.

Auch Ecuador fix bei der WM

Auch Ecuador sichert sich mit einem 0:0 in Peru vorzeitig die Teilnahme an dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Alan Franco sieht bei der Punkteteilung Gelb-Rot (75.). Für "La Tri" wird es die fünfte WM-Teilnahme in der Verbandsgeschichte sein. 2022 in Katar kam man nicht über die Gruppenphase hinaus.

Argentinien kommt indes gegen Kolumbien in Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Enzo Fernandez (70.) nicht über ein 1:1 hinaus. Thiago Almada verhindert mit einem späten Treffer (81.) zumindest eine Niederlage.

Bolivien (gegen Chile) und Uruguay (gegen Venezuela) feiern jeweils 2:0-Siege. Die verbleibenden zwei Runden der Qualifikation werden Anfang September ausgetragen, die Top 6 qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde.

Argentinien führt die Tabelle mit 35 Punkten unangefochten vor Ecuador und Brasilien (jeweils 25) an. Uruguay und Paraguay halten bei je 24 Zählern, Kolumbien (22) steht aktuell auf Rang sechs. Der Vorsprung auf das siebtplatzierte Venezuela beträgt vier Punkte.

