Bosnien-Herzegowina und Rumänien siegen in Österreich-Gruppe

Bosnien und Herzegowina ist neuer Tabellenführer in Österreichs WM-Quali Gruppe H.

Das Duell der beiden siegreichen Nationen des ersten Spieltags zwischen Bosnien und Herzegowina und Zypern endet mit 2:1 für die Gastgeber.

Zunächst geht die Heimmannschaft durch Ermedin Demirovic (22.) in Front, doch Zypern, vor diesem Spieltag Tabellenführer, kann durch Ioannis Pittas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen (45.+2).

Etwas mehr als zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgt Haris Hajradinovic für die neuerliche Führung Bosnien und Herzegowinas (56.). Bei dieser sollte es bis zum Schlusspfiff bleiben. Kurz vor diesem wird Torschütze Pittas seitens der Zyprioten noch vom Platz geschickt.

So übernimmt Bosnien und Herzegowina mit sechs Punkten vor Rumänien und Zypern (je drei) die Spitze der Tabelle.

Rumänien schlägt San Marino deutlich

Am zweiten Spieltag fährt Rumänien nach der knappen Auftaktniederlage gegen Bosnien und Herzegowina einen 5:1-Erfolg über San Marino ein.

In Minute sechs gehen die Gäste durch ein Eigentor in Führung, kurz vor der Pause erhöht Mihai Popescu (44.) auf 2:0. Nach der Halbzeitpause sorgt Razvan Marin vom Elfmeterpunkt für die Vorentscheidung (55./E.).

Durch Samuele Zannoni kann San Marino in Minute 67 verkürzen, keine zehn Minuten später knockt Ianis Hagi diese Gastgeber aber endgültig aus (75.). Für den Schlusspunkt sorgt Denis Alibec kurz vor Schluss (90.+4).

Im Juni geht es dann mit dem dritten Spieltag weiter, an dem auch Österreich in das Geschehen eingreift. Die Mission Weltmeisterschaft 2026 startet am 7. Juni mit einem Heimspiel gegen Rumänien (20:45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion).

