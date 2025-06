Arbeitssieg! England bleibt in WM-Quali dank Kane makellos

Arbeitssieg für England!

Die Elf von Thomas Tuchel gewinnt am dritten Spieltag der WM-Qualifikation der Gruppe K auswärts gegen Andorra knapp mit 1:0 und bleibt damit weiterhin makellos. England liegt mit drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze.

Die "Three Lions" sind von der ersten Minute an die spielbestimmende Mannschaft und dominieren erwartungsgemäß das Spielgeschehen.

Vor dem Tor fehlt aber noch die Kaltschnäuzigkeit: Madueke (14.) und Kane (19.) scheitern mit ihren Versuchen.

Kane bricht den Bann

Erst nach dem Seitenwechsel kann der Favorit erstmals jubeln. Zuerst scheitert Kane noch an Andorra-Keeper Iker, dann grätscht der Bayern-Stürmer eine Madueke-Hereingabe ins Tor (50.).

Auch nach dem Führungstreffer bleiben die Gäste am Drücker, Eze scheitert mit seinem Kopfball aber am Torhüter (73.) und so bleibt es beim 1:0-Sieg für England.

Ab 20:45 Uhr duellieren sich Albanien und Serbien (LIVE-Ticker >>>) um Platz zwei hinter dem großen Favoriten aus England.

Im Quali-Spiel der Gruppe G trennen sich Malta und Litauen 0:0.