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Elfenbeinküste Elfenbeinküste CIV
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Curacao - Elfenbeinküste

WM 2026 heute live: Wo läuft Curacao gegen Elfenbeinküste am Donnerstag ab 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Curacao - Elfenbeinküste Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Curacao gegen Elfenbeinküste (Donnerstag, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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