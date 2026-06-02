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Für mehr als 6 Millionen Dollar? Pele-WM-Trikot zum Verkauf

Die Online-Auktion läuft von Ende Juni bis Mitte Juli. Verkauft wird das Finaltrikot des damals 17-jährigen Pele.

Für mehr als 6 Millionen Dollar? Pele-WM-Trikot zum Verkauf Foto: © IMAGO / Schirner Sportfoto
Textquelle: © APA
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Ein Trikot von Pele, das die brasilianische Fußball-Ikone bei der Weltmeisterschaft 1958 getragen hat, steht bei einer Online-Auktion von 29. Juni bis 16. Juli zum Verkauf und soll mehr als sechs Millionen US-Dollar (5,15 Mio. Euro) einbringen.

Der damals 17-jährige Pele trug das blaue Shirt mit der Rückennummer zehn im WM-Finale in Stockholm gegen Schweden, in dem er Brasilien mit zwei Toren zum ersten WM-Titel führte, gab Sotheby's bekannt.

Der dreifache Weltmeister Pele, einer der besten Spieler der Geschichte, starb 2022 im Alter von 82 Jahren. Sein Finaltrikot wurde in einem brasilianischen Museum aufbewahrt und wurde im Jahr 2004 von einem unbekannten Käufer erworben.

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