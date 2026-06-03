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WM-Traum von Ex-Austrianer geplatzt!

Beim Aufwärmen für Bosnien & Herzegowina verletzte sich der gebürtige Österreicher. Sein WM-Traum platzt damit endgültig.

WM-Traum von Ex-Austrianer geplatzt! Foto: © IMAGO / MIS
Textquelle: © LAOLA1
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Osman Hadzikic (30) schaffte den Sprung in den WM-Kader von Bosnien & Herzegowina. Die Reise in die Staaten wird der gebürtige Österreicher laut "SportSport" aber nicht antreten.

Hadzikic erwischte es wenige Tage vor Christoph Baumgartner auf ähnliche Art und Weise. Im Test gegen Nordmazedonien am vergangenen Freitag sei er für die zweite Halbzeit sogar vorgesehen gewesen, verletzte sich aber beim Warm-up.

Verletzung kostet Debüt

Hadzikic wurde im Nachwuchs von der Wiener Austria ausgebildet, schaffte dort auch den Sprung zu den Profis. Später spielte er in Österreich noch für Admira Wacker (2020-2022). Im Nachwuchs trug er noch zehn Mal das ÖFB-Trikot. Im A-Team entschied er sich für die Bosnier. Am Freitag hätte sein Debüt gewartet, auch das ist vorerst verschoben.

Mladen Jurkas (18) von Borec Banja Luka rückt in den WM-Kader nach.

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