Wales Wales WAL
Ghana Ghana GHA
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Lewis Koumas
  • Caleb Marfo Yirenkyi
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Last-Minute-Tor! Wales holt gegen WM-Teilnehmer Ghana Remis

Der Ausgleich fällt tief in der Nachspielzeit.

Last-Minute-Tor! Wales holt gegen WM-Teilnehmer Ghana Remis Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Im letzten Testspiel des heutigen Abends trennen sich Wales und der WM-Teilnehmer Ghana mit 1:1.

Lange schaut es nach einem Sieg der Gäste aus. Diese gehen in der 66. Minute durch Yirenkyi in Führung.

Die Hausherren haben über 90 Minuten deutlich mehr Ballbesitz, können diesen jedoch nicht in Tore umwandeln. Erst tief in der Nachspielzeit (90+4.) gelingt Koumas der Treffer zum 1:1-Endstand.

Ghana trifft bei der WM in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien.

Zuvor konnte bereits Marokko gegen Madagaskar gewinnen (mehr dazu >>>). Auch Belgien siegte gegen Kroatien (mehr dazu >>>).

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