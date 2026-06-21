Argentiniens 10: Die Nummer, der Mythos

Wer sind deine fünf besten Fußballer aller Zeiten?

Die Chance ist groß, dass du zur überwiegenden Mehrheit der Menschen zählst, die Diego Maradona und Lionel Messi in ihre persönliche Top-5 aufnehmen.

Doch wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der langen Historie dieses weltweit geliebten Spiels just zwei sehr ähnliche Spielertypen aus demselben Land in diesen elitären Kreis aufsteigen?

Statussymbol und unerfüllbare Erwartungen

Abermillionen junge Burschen haben schon gegen den Ball getreten und davon geträumt, Stars zu werden.

Zwei argentinische Zehner, beide nur zwischen 165 und 170 Zentimeter groß, haben es geschafft. Mehr als das. Ihr Status geht weit über jenen eines Superstars hinaus, sie werden fast gottgleich verehrt. In einem Land, das seine Mythen pflegt wie kaum ein anderes, so widersprüchlich sie auch sein mögen.

Auf dem Rücken ihrer ikonischen himmelblau-weiß gestreiften Trikots trugen sie die 10. Für jene Männer, die nach ihnen kamen bzw. kommen werden, wiegt die Last schwer. Diez, die 10. An diesem Statussymbol und den praktisch unerfüllbaren Erwartungen, die daran geknüpft werden, sind schon viele gescheitert.

Buenos Aires wächst

Doch wie hat das alles begonnen? Nachdem die Engländer - wie eh überall - den Fußball gebracht hatten, explodierte das Interesse an dem Spiel in den Metropolen des zweitgrößten südamerikanischen Staates förmlich.