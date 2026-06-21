Argentiniens 10: Die Nummer, der Mythos

In einer Nation, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Masseneinwanderung vor allem aus Italien und Spanien babylonische Züge angenommen hatte, war der Fußball ein verbindendes Element für all jene Menschen, die sonst nur die Suche nach Arbeit und einem besseren Leben vereinte.
Der Großraum Buenos Aires wuchs zwischen 1850 und 1914 von 150.000 auf 1,6 Millionen Einwohner. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs sind rund 6 Millionen Einwanderer nach Argentinien gekommen.
Das südamerikanische Land wurde rund um 1900 noch ganz anders wahrgenommen als heute. "Reich wie ein Argentinier" war ein geflügeltes Wort, Argentinien ein Sehnsuchtsort für viele Europäer, dort schien Milch und Honig zu fließen.
Die Geburt des Jungen
Die Jugend kickte, wo sie Platz dafür fand. Und sie entwickelte einen eigenen Stil. Kurze, flache Pässe und außergewöhnliche technische Fähigkeiten prägten den Kick am Rio de la Plata. Die stereotype Figur: "El pibe", der Junge.
Die Kinderzeitschrift "Billiken", vom selben Verlag publiziert wie das bis heute immens bedeutende Sportblatt "El Grafico", veröffentlichte 1919 auf ihrem Cover den Prototyp. Ein kleiner Junge mit einem Fußball, gezeichnet von einem harten Kampf.
Es versinnbildlicht bis heute, wofür der argentinische Fußball steht, Ästhetik alleine ist zu wenig, das Spiel ist immer auch ein Kampf.
Kinder dieser Zeit: Adolfo Pedernera und Jose Manuel Moreno. Ruckelige schwarz-weiß Aufnahmen zeigen junge Männer mit akkuratem Scheitel, einer gaberlt im Sitzen, der andere vollführt Tricks, die ihm in den meisten Parks dieser Welt heute noch anerkennendes Nicken der Jugend bescheren würden. Die ersten Stars des argentinischen Fußballs.
Erste Erfolge und ein Desaster
In ihre Fußstapfen trat in den 1950er Jahren Omar Sivori. Ein atemberaubender Offensivspieler, der nach 19 Länderspielen für Argentinien aber auch für die Heimat seiner Vorfahren, Italien, spielte.
Überhaupt verbrachte El Cabezón, so viel wie "der Großkopferte", einen Großteil seiner Laufbahn in Italien bei Juventus und später Napoli. In Argentinien wurde er deswegen als "Fahnenflüchtling" gesehen.
Argentinien gewann zwischen 1920 und 1957 elf Mal die Copa America, stand sechs weitere Male im Finale und war 1930 Vizeweltmeister. Eine Großmacht früher Tage.
Die WM 1958 aber endete mit einem Desaster. Nach dem 1:6 gegen die Tschechoslowakei warteten 10.000 Menschen am Flughafen, um der aus Schweden heimkehrenden Mannschaft die Meinung zu geigen.
Die heftigen Reaktionen mögen auch damit zu tun gehabt haben, dass sich das Land nach der Ära von Präsident Juan Domingo Peron (und seiner berühmten Frau Evita) im wirtschaftlichen Niedergang befand.
Der Mythos Peron
Peron ist der Inbegriff des argentinischen Mythos. Bis heute beziehen sich maßgebliche Politiker auf sein Erbe. Wie dieses tatsächlich aussieht, dazu hat jeder seine eigene Meinung. Der "Peronismus", einst als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus konzipiert, ist eine äußerst diffuse Ideologie.
Perons Politik hatte während seiner Amtszeiten (1946-1955 und 1973-1974) syndikalistische, demagogische, populistische, faschistische und mitunter auch sozialistische Züge.
Noch heute gibt es Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum, die sich auf Peron berufen. Ein widersprüchlicher Mythos.
Menotti übernimmt
Erst in den 1970er Jahren folgte der Aufschwung. 1974 übernahm Cesar Luis Menotti das Teamchefamt und stieß weitreichende Veränderungen an. So sollten etwa Spieler unter 25 Jahren nicht ins Ausland verkauft werden dürfen.
Er fand einen jungen Mann vor, der seinen Platz als einer der Vorgänger Maradonas in der argentinischen Geschichte verdient hat: Ricardo Bochini.
Die Independiente-Legende bestach durch dynamische Dribblings und punktgenaue Pässe in die Tiefe. Mit seiner wirren Lockenpracht, die sich rund um Geheimratsecken und beginnende Halbglatze ihren Weg bahnte, fehlte ihm aber der Star-Appeal.
Und just vor der Heim-WM 1978 verlor er seinen Platz an Norberto "Beto" Alonso. Ein fintenreicher Zauberer mit einem gefürchteten Schuss und reihenweise Freistoßtoren.
Freudentaumel in der Militärdiktatur
Bei River Plate trug er die Nummer 10, bei der WM 1978 kurioserweise die 1, weil die Rückennummern alphabetisch vergeben wurden. Und Menotti ließ Alonso die meiste Zeit der Endrunde dann erst recht auf der Bank schmoren.
So wurde Mario Kempes, der tatsächlich die 10 trug, im offensiven Mittelfeld zum WM-Held. Mit zwei Toren im Finale schoss er Argentinien zum Titel. Acht Jahre später wechselte Kempes zur Vienna, dann nach St. Pölten und Krems.
Der Freudentaumel der Nation fiel just in eine der blutigsten Phasen ihrer Geschichte. Die Militärjunta rund um General Videla jagte, folterte und tötete Abertausende Menschen.
Dass sie die WM für propagandistische Zwecke nutzte, ist offenkundig. Daran konnte auch der offen linke Teamchef Menotti mit kommunistischem Parteibuch nichts ändern.
Dass er sich trotz seiner konträren Weltanschauung unter der Militärdiktatur als Teamchef halten konnte und wollte, ist wieder so ein klassisch argentinischer Widerspruch.
Auftritt Diego Armando Maradona
Nicht bei der WM spielen durfte ein junger Lockenkopf, der schon damals den argentinischen Fans den Kopf verdrehte. Rund eineinhalb Jahre vor der WM debütierte Diego Armando Maradona zehn Tage vor seinem 16. Geburtstag für die Argentinos Juniors und schob Juan Domingo Cabrera nur Minuten nach seiner Einwechslung ein Gurkerl.
"Er hat mir keine Chance gelassen. Er hat mir den Ball durch die Beine geschoben und als ich mich umgedreht habe, war er schon weit weg", erinnerte sich Cabrera.
Die Zahl derer, denen es in den Jahren danach genauso erging, ist Legion. Aus "El Pibe de Oro", dem Goldjungen, wurde "D10S", eine göttliche 10.
Jeder Fußballfan kennt seine Geschichte, deshalb im Schnelldurchlauf: Vier Weltmeisterschaften in Folge trug er die 10 am argentinischen Trikot. 1982 ein enttäuschendes WM-Debüt, 1986 gewann er den Argentiniern die WM praktisch im Alleingang, 1990 führte er eine maximal mittelmäßige Truppe ins Finale gegen Deutschland, 1994 wurde er während des Turniers des Dopings überführt.
Dazwischen: Übernatürliche Leistungen, zwei legendäre Meistertitel mit Napoli, viel Glorie, viel Drama. Maradona tat in jeder Lebenslage alles, um zum Mythos zu werden.
Zwei Tore in fünf Minuten
Im WM-Viertelfinale gegen England 1986 erzielte er binnen fünf Minuten zwei der berühmtesten Tore der gesamten Fußball-Geschichte.
Zunächst "die Hand Gottes", als er das Leder absichtlich mit der Hand ins Tor bugsierte, danach ein unglaubliches Solo über rund 60 Meter. Das Schlitzohr, das auch zu unlauteren Mitteln greift, um erfolgreich zu sein. Der Ästhet, der all die Schönheit des Spiels mit Drehungen und Körpertäuschungen in wenigen Sekunden greifbar macht.
Er sei eine Mischung aus Evita und Che Guevara gewesen, sagen sie über ihn. Und das sagt schon alles. Eine mythische Melange aus anderen Mythen. Überlebensgroß, widersprüchlich.
Die Fußstapfen des 1,65 Meter kleinen Mannes schienen jedenfalls so riesig, dass die Befürchtung da war, kein Argentinier würde sie jemals ausfüllen können.
Neue Maradonas: Das große Scheitern
Doch die Sehnsucht nach einem neuen Maradona war groß. Diego Latorre war der Unglücksrabe, dem der Stempel "der neue Maradona" als erster aufgedrückt wurde. Immerhin hatte er bei den Boca Juniors gemeinsam mit Gabriel Batistuta für Furore gesorgt.
Doch Latorre bestritt in seiner ersten Europa-Saison nur zwei Partien für die Fiorentina, nach wenig berauschenden Engagements auf Teneriffa und bei Salamanca kehrte er nach Lateinamerika zurück, wo er zum Wandervogel wurde.
Der Mann, der Maradona kurz nach dessen Karriereende noch am nächsten kam, war Ariel Ortega. 1994 stand "El Burrito", der kleine Esel, gemeinsam mit Maradona im WM-Kader, in den folgenden beiden WM-Turnieren erbte er die argentinische 10.
Der Kicker brachte fußballerisch alles mit, um ein ganz Großer zu werden. Ortegas Spiel war stets auf den Endzweck ausgerichtet, kein Showboating, Schnörkel nur dann, wenn sie ihn seinem Ziel näherbrachten.
Ortegas Anger Management
Doch Ortega hatte Probleme mit seinem Anger Management und war zudem dem Alkohol nicht abgeneigt. Er überwarf sich in erstaunlicher Regelmäßigkeit mit seinen Trainern.
Exemplarisch für seine Karriere steht die Gelb-Rote Karte bei der WM 1998, als Argentinien an den Niederlanden scheiterte. Als der 1,70 Meter kleine Ortega dem 1,97 Meter großen Edwin van der Sar einen Kopfstoß gab, hatte das eine denkwürdige Tragikomik.
Gesellschaft in Aufruhr
In dieser Zeit war auch die argentinische Gesellschaft in Aufruhr. Der neoliberale Kurs von Präsident Carlos Menem führte zu argen wirtschaftlichen Problemen. Die immer absurder anmutende Peso-Dollar-Parität – ein starrer Wechselkurs ungeachtet wirtschaftlicher Realitäten –, eine Privatisierungswelle und hohe Auslandsverschuldung führten 2001 zum Staatsbankrott und zu sozialen Unruhen. Argentinien am Tiefpunkt.
Dass Maradona, der Che Guevaras Konterfei am rechten Arm tätowiert hatte, lange Zeit als Unterstützer Menems galt, wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Widersprüchlichkeit des Weltstars.
Ortega jedenfalls stand sich selbst im Weg, angesichts seines Potentials verlief seine Karriere bei Valencia, Sampdoria, Parma und Fenerbahce maximal mittelmäßig. Immer wieder kehrte er zu River Plate zurück. 2010, sieben Jahre nach seinem bis dahin letzten Länderspiel, schenkte ihm Maradona als Teamchef ein Abschiedsspiel im Trikot der Albiceleste. Ein später Ritterschlag.
Auch er, ein Widerspruch. Einerseits verkörperte Ortega mit seiner kämpferischen Art und gleichzeitiger Kreativität die argentinische Vorstellung eines Offensivspielers perfekt, andererseits fiel er abseits des Rasens viel mehr als destruktiver Charakter auf.
Von Gallardo bis Aimar
Praktisch zur selben Zeit wie Ortega rückte Marcelo Gallardo bei River Plate in den Fokus. Die beiden hatten mit der uruguayischen Legende Enzo Francescoli – das große Idol Zinedine Zidanes ließ seine Karriere beim argentinischen Kult-Klub ausklingen – einen großartigen Lehrmeister.
Doch auch Gallardo, ein unwiderstehlicher Dribbler mit Faible für Gaberl-Einlagen auf dem Feld, blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Last der argentinischen 10 konnte er nie stemmen. Immerhin holte der inzwischen 50-Jährige danach als River-Plate-Coach beachtliche 14 Titel.
Eine Reihe weiterer hochveranlagter Offensivspieler schlug sich mit dem Label "neuer Maradona" herum – teils wegen der Position, teils wegen der Spielweise. Mit Pablo Aimar, Andres D’Alessandro, Javier Saviola, Carlos Tevez und Carlos Marinelli seien nur einige von ihnen genannt.
Ortegas Nachfolger als Zehner bei einer WM war 2006 jedenfalls Juan Roman Riquelme. Der Mann aus San Fernando hatte den Vorteil, aufgrund seiner Physis nicht zwingend Maradona-Vergleiche auf sich zu ziehen, wenngleich diese positionsbedingt freilich zulässig sind.
In Europa konnte Riquelme keinen großen Eindruck machen. Als ihn der FC Barcelona verpflichtete, begegnete ihm Coach Louis van Gaal von Beginn an argwöhnisch, bezeichnete ihn als "politischen Transfer" und ließ ihn links liegen. Bei Villarreal lief es dann ein wenig besser.
Mehr sinnliches Gemälde als flashige Street-Art
Während Riquelme in Europa als unterschätzt gilt, wurde er in Argentinien gefeiert, genießt bei den Boca Juniors Heldenstatus.
Auf dem Feld brachte er ein unglaubliches Gesamtpaket mit. Seine Schlaksigkeit verlieh ihm eine natürliche Eleganz. Während die Ortegas und Gallardo flashige Street-Art lieferten, war Riquelmes Spiel ein sinnliches Gemälde für die Galerie. Weniger Maradona, mehr Zidane.
2002 nahm ihn Marcelo Bielsa nicht mit nach Japan und Südkorea. 2006 wechselte Trainer Jose Pekerman Riquelme als Dreh- und Angelpunkt des argentinischen Spiels im Viertelfinale gegen Deutschland bei einer 1:0-Führung aus, es folgten der Ausgleich und der spätere Sieg im Elferschießen des DFB.
Und dann kam Messi...
Und dann kam Lionel Messi. 4.071 Tage, also etwas mehr als elf Jahre nach Maradonas letztem Auftritt im Trikot der "Albiceleste" lief Messi erstmals für Argentinien auf. Kurioserweise kassierte er bei seiner Premiere im August 2005 gegen Ungarn eine Rote Karte.
Was folgte, war eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Messi füllte nicht nur die Fußstapfen des bis dahin größten Zehners der Fußball-Geschichte aus, er verschob sogar den Referenzpunkt.
Der große Widerspruch
Doch in Argentinien selbst wurde das lange Zeit gar nicht so wahrgenommen. Während Messi auf Klub-Ebene geliefert hatte, war ihm das Glück im Nationalteam jahrelang nicht hold. Der große Widerspruch Messis Karriere.
2006 von Pekerman nur sporadisch eingesetzt, führte Maradona als Coach Messi und Co. zur WM 2010 in Südafrika. Die beiden größten Ikonen des argentinischen Fußballs in einem Boot, in dem gefühlt jeder woandershin ruderte. Das ging nicht gut. Das 0:4 im Viertelfinale gegen Deutschland war der Untergang.
2014, dann mit Alejandro Sabella unter einem richtigen Trainer, schaffte es Argentinien bis ins Finale. Messi war dem großen Triumph so nah. Am Ende blieb ihm nur der traurige Blick auf den Pokal und Löws Ansage an Mario Götze, er möge der Welt zeigen, dass er besser ist als Messi.
2018 in Russland scheiterte Messi mit einer unterdurchschnittlichen argentinischen Mannschaft bereits im Achtelfinale.
Am Ziel der Träume
Die WM 2022 in Katar galt als seine allerletzte Chance. Messi nutzte sie in seiner unvergleichlichen Art und Weise. Es wurde sein Turnier.
Sieben Tore, davon zwei im Endspiel gegen Frankreich, drei Assists – "La Pulga", der Floh, versetzte die Welt in Staunen. Und am 18. Dezember 2022 reckte er den WM-Pokal in den Nachthimmel von Katar.
Die "GOAT-Debatte" war beendet. Einen größeren als Messi? Nein, hatte es nie gegeben.
Immer noch da
Fast vier Jahre später ist er immer noch da. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko soll nun aber wirklich sein letzter Tanz werden. Mit 38 Jahren hat er inzwischen 200 Länderspiele bestritten, und dabei unfassbare 120 Tore erzielt.
Es braucht gar keine Superlative mehr, um ihn zu beschreiben, sein Name selbst ist ein Superlativ. Die erfolgreiche Titelverteidigung würde seiner einem Kitsch-Roman gleichenden Karriere ein weiteres Erfolgs-Kapitel hinzufügen.
Argentinien kommt nicht zur Ruhe
Der Staat Argentinien war nur zwischenzeitlich in ruhigeren Fahrwässern angelangt. Das Ehepaar Kirchner – zunächst von 2003-2007 Nestor, danach bis 2015 dessen Frau Cristina Fernandez – hat die Wirtschaft einigermaßen stabilisiert. Mit Alberto Fernandez war seit 2019 ein enger Vertrauter der beiden Kirchners Staatsoberhaupt.
Dann gingen die Turbulenzen wieder los. Rekord-Inflation, zunehmende Armut, Wirtschaftskrise. 2023 setzte sich der libertäre Ökonom Javier Milei bei der Präsidentschaftswahl durch. Seine drastischen Sparmaßnahmen, Deregulierungen und Kürzungen staatlicher Ausgaben haben zwar zu einem deutlichen Rückgang der Inflation gesorgt, seine Reformen sind aber umstritten, Argentinien ist ein sozial kaltes Land geworden.
Und danach?
Messi wird den gebeutelten "Gauchos" nicht mehr lange mit seinen Großtaten am Platz Trost spenden.
Und dann? Dann wird ein neuer Messi gesucht, die Nummer 10 neu vergeben. Franco Mastantuono gilt aktuell als heißester Kandidat. Der 18-Jährige verdient sich bei Real Madrid seine ersten Sporen. Doch die Last auf diesem argentinischen Trikot ist mittlerweile unermesslich.
Mal ehrlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch ein argentinischer Zehner in den elitären Kreis jener Fußballer schafft, die als die besten Kicker aller Zeiten gehandelt werden?