Halbe Milliarde! Ansturm auf WM-Tickets geht weiter

Trotz Kritik von Fans an hohen Preisen hat der Fußball-Weltverband FIFA nach eigenen Angaben in der jüngsten Verkaufsphase mehr als eine halbe Milliarde Ticketanfragen für die WM 2026 verzeichnet.

Das größte Interesse hinter den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada habe es aus Deutschland gegeben, teilte die FIFA mit. Die Verkaufsphase lief seit dem 11. Dezember bis vergangenen Dienstag.

Erstmals waren dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Fans sollen nun frühestens am 5. Februar informiert werden, ob sie in einer Zufallsziehung Tickets erhalten haben.

Wer in dieser Phase nicht erfolgreich war, bekommt in einer weiteren Verkaufsphase nochmals die Möglichkeit, Eintrittskarten zu erwerben. Diese dauert bis zum Turnierende an.

FIFA-Chef Infantino schwärmt

"Eine halbe Milliarde Ticketbewerbungen in etwas mehr als einem Monat ist nicht nur eine enorme Nachfrage, sondern ein globales Statement", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für "treue Fans" bekanntgegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert.

Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle 48 WM-Teilnehmer und alle Spiele des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli.

Günstige Preise nur für geringe Anzahl an Karten

Allerdings gibt es die günstigeren Preise nur für eine geringe Anzahl von Karten: Den Ländern der Teams stehen für den Fanblock acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung.

Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte den Schritt des Weltverbands begrüßt, aber unter anderem wegen der geringen Zahl der betroffenen Tickets weiter Kritik geübt.