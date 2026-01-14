NEWS

Wechselt Rangnick nach der WM zu deutschem Traditionsklub?

Der Vertrag des Teamchefs läuft nach der WM aus, ein deutscher Bundesligist zeigt Interesse.

Wechselt Rangnick nach der WM zu deutschem Traditionsklub? Foto: © GEPA

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick führte das Nationalteam zur WM 2026. Nach dem Großturnier läuft der Vertrag des Deutschen in Österreich aus. Die Zukunft ist ungewiss.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, beschäftigt sich jetzt der deutsche Bundesligist Hamburger SV mit Rangnick. Demnach gilt er neben BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Ex-DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff zu den Kandidaten für den freigewordenen Posten als Sportvorstand beim Traditionsverein.

Gespräche nach der WM?

Dem Bericht zufolge habe Rangnick grundsätzlich Interesse signalisiert, gesprächsbereit sei er allerdings erst nach der Weltmeisterschaft.

Stefan Kuntz, der mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist, hat den Posten unlängst verlassen.

