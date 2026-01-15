Verletzt vom Feld: Kompany sorgt sich um Laimer

Verletzungssorgen um Konrad Laimer!

Der Außenverteidiger ist einer der absoluten Schlüsselspieler im so erfolgreichen System von Vincent Kompany beim FC Bayern München. Jetzt muss der Belgier aber um den Österreicher bangen.

Der 28-Jährige war beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Köln in der Nachspielzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste behandelt werden. Am Ende humpelte Laimer vom Feld und die Münchner mussten, weil sie das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, das Spiel zu zehnt beenden.

Die Wade macht Probleme

"Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr", sorgte sich Kompany nach Schlusspfiff.

Nach der Verletzung von Josip Stanisic wäre Laimer der zweite Außenverteidiger der den Bayern fehlen würde. "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen. Aber gut, hoffentlich geht es Konny gut und er kann einfach weitermachen", sagte der Coach.