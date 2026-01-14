Bayern dreht Rückstand in Köln

Zweites Frühjahrsspiel, zweiter Sieg: Der FC Bayern München macht den nächsten Schritt zum Gewinn des Meistertitels in der deutschen Bundesliga.

Die Truppe von Trainer Vincent Kompany hat beim 1. FC Köln am Mittwoch zwar Mühe, gewinnt mit ÖFB-Star Konrad Laimer aber trotzdem 3:1.

Dadurch beträgt der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auch nach Runde 17 elf Punkte. Dem Dritten RB Leipzig, der den SC Freiburg 2:0 bezwingt, fehlen 15 Zähler auf den Leader.

Hoffenheim mit Kantersieg

1899 Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer springt mit einem klaren 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach im Kampf um die Champions-League-Startplätze auf Rang fünf. Im Abstiegskampf darf sich der VfL Wolfsburg über wichtige Punkte freuen. Patrick Wimmer und Co. zeigen sich dank eines 2:1 gegen den FC St. Pauli vom Frühjahrsauftakt-1:8 gegen die Bayern gut erholt.

Die Bayern beenden die beste Hinrunde der Ligageschichte mit Saisonsieg Nummer 15. Dabei muss ein Gegentreffer von Linton Maina (41.) weggesteckt werden.

Das gelingt durch den raschen Ausgleich von Serge Gnabry (45.+5). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nimmt das Übergewicht des Titelverteidigers zu, Kim Min-jae per Kopf (71.) und der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) machen den Auswärtssieg perfekt.

Die auf Rang zwölf liegenden Kölner sind schon acht Ligaspiele sieglos, Florian Kainz darf nur von der Bank zuschauen.

ÖFB-Trio im Leipzig-Mittelfeld

Die Leipziger kehren nach zwei Niederlagen vor Weihnachten auf die Siegerstraße zurück. Willi Orban trifft per Kopf (53.). Tor Nummer zwei wird durch einen vom Goalie gehaltenen Kopfball von Christoph Baumgartner eingeleitet, der Brasilianer Romulo staubt per Kopf ab (56.).

Der in der 88. Minute ausgewechselte Baumgartner bildet gemeinsam mit seinen ÖFB-Kollegen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager das Mittelfeld der Leipziger. Bei den achtplatzierten Freiburgern kommt Junior Adamu nicht zum Zug, Abwehrchef Philipp Lienhart fehlt verletzt noch wochenlang.

Die Hoffenheimer legen mit Flügelspieler Alexander Prass in der Startelf schon vor der Pause eine Galavorstellung hin, allen voran Stürmer Andrej Kramaric, der als Dreifachtorschütze (22./Elfmeter, 45.+1, 45.+4) glänzt. Die weiteren Treffer gehen auf das Konto von Tim Lemperle (24.) und Max Moerstedt (77.). Damit hat die Ilzer-Truppe aus den jüngsten drei Runden sieben Punkte geholt.