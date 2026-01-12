Bericht: ÖFB-Team begrüßt im März zwei WM-Teilnehmer in Wien

Das ÖFB-Team wird im März auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwei Testspiele im Wiener Ernst-Happel-Stadion bestreiten.

Einem Bericht des "Kurier" zufolge wurden demnach Kräftemessen mit Ghana und Südkorea fixiert. Beide Nationen nehmen ebenfalls an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Das Duell mit Ghana ist für den 27. März angesetzt, jenes gegen Südkorea findet am 31. März statt.

Der afrikanische WM-Teilnehmer wurde bei der Auslosung in Gruppe L gelost, dort trifft man auf England, Kroatien und Panama. Südkorea muss in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika und einen europäischen Playoff-Sieger ran.

Ende Mai wird die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick ein weiteres Testspiel in Wien bestreiten, der Gegner steht noch nicht fest. Das letzte Testspiel vor dem WM-Auftakt am 17. Juni gegen Jordanien soll in den USA über die Bühne gehen.