Finalissima fix: Messi trifft auf Yamal im März

Der Ort und das Datum des Aufeinandertreffens von Argentinien auf Spanien sollen fix sein.

Finalissima fix: Messi trifft auf Yamal im März Foto: © GETTY
Das Finalissima findet im nächsten Jahr wieder statt.

Am 27. März trifft der amtierende Europameister Spanien auf den Copa América Sieger Argentinien.

Es ist damit auch das erste Aufeinandertreffen von Lionel Messi gegen Lamine Yamal.

Das Spiel wird im Lusail Stadium in Doha ausgetragen. Das berichtet Fabrizio Romano.

Das letzte Finalissima konnte Argentinien mit 3:0 gegen den damaligen Europameister Italien für sich entscheiden.

