Finalissima fix: Messi trifft auf Yamal im März

Das Finalissima findet im nächsten Jahr wieder statt.

Am 27. März trifft der amtierende Europameister Spanien auf den Copa América Sieger Argentinien.

Es ist damit auch das erste Aufeinandertreffen von Lionel Messi gegen Lamine Yamal.

Das Spiel wird im Lusail Stadium in Doha ausgetragen. Das berichtet Fabrizio Romano.

Das letzte Finalissima konnte Argentinien mit 3:0 gegen den damaligen Europameister Italien für sich entscheiden.