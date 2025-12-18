Keine Top-Platzierung für Österreichs Biathlon-Frauen gibt es am Donnerstag im Sprint beim Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand.

Lisa Hauser wird als beste ÖSV-Starterin nach einem Schießfehler 20., die Tirolerin hat mehr als eine Minute Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Hanna Öberg.

Fünf Österreicherinnen bei der Verfolgung

Die Schwedin gewinnt vor der französischen Lokalmatadorin Lou Jeanmonnot und Dorothea Wierer aus Italien. Anna Andexer (1 Fehler) wird knapp drei Sekunden hinter Hauser 24.

Lea Rothschopf als 55. (1 Fehler), Anna Juppe (56./2) und Anna Gandler (60./2) schaffen es gerade noch ins Starterfeld für das Verfolgungsrennen am Samstag (12.15 Uhr). Zuvor gibt es in Annecy am Freitag noch den Sprint der Männer (14.15).