Im Paraski-Team: Weiterer ÖSV-Sportler verletzt sich schwer

Nach den Verletzungen von Felix Hacker und Stefan Eichberger vermeldet der ÖSV nun auch im alpinen Paraski-Team einen Ausfall.

Im Paraski-Team: Weiterer ÖSV-Sportler verletzt sich schwer Foto: © GEPA
Nach Felix Hacker und Stefan Eichberger hat sich ein weiterer ÖSV-Sportler schwer verletzt.

Der alpine Paraski-Fahrer Thomas Volgger (26) zog sich am Mittwoch in der Abfahrt von Santa Caterina einen Kreuzbandriss sowie einen Knorpel-, Knochen- und Meniskusschaden im linken Knie zu.

Noch am Donnerstag wird er in der Privatklinik Hochrum (Tirol) operiert. Die Paralympics 2026 wird der Salzburger verpassen.

Volgger hat im Dezember 2023 bei einem Böller-Unfall vier Finger und Teile des Mittelhandknochens verloren.

Bei der Reha lernte er einen ÖSV-Trainer kennen und begann in der Folge mit dem Para-Skifahren. Im Februar dieses Jahres holte der 26-Jährige seinen ersten Weltcupsieg.

