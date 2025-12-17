NEWS

So viel Preisgeld gibt es bei der WM 2026

Der Weltverband schüttet 50 Prozent mehr Geld aus, als noch bei der WM 2022. Große Steigerungen pro Mannschaft gibt es allerdings nicht.

Für die WM-Teilnehmer gibt es 2026 über 200 Millionen Euro mehr als noch bei der vergangenen Endrunde in Katar.

Wie die FIFA am Mittwoch bekannt gibt, steigt das Preisgeld für die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA deutlich. Etwas mehr als 410 Millionen Euro gab es noch bei der WM 2022 in Katar, 2026 werden 620 Millionen Euro ausgeschüttet.

Das liegt in erster Linie aber an der gestiegenen Teilnehmer-Anzahl. Waren es in Katar noch 32 Nationalteams, gibt es im kommenden Jahr 48 Teilnehmer. Obendrein wird auch erstmals ein Sechzehntel-Finale ausgetragen.

Knapp 8 Millionen garantiert, Steigerung nur für den Weltmeister

Da es also mehr Teilnehmer und auch mehr Spiele gibt, gibt es für jede Phase etwas weniger Preisgeld - die einzige Ausnahme ist der WM-Sieger.

De facto spielt dies aber nur für Nationen eine Rolle, die in der Vorrunde ausscheiden. Diese Teams erhalten 2026 "nur noch" 7,7 Millionen Euro (2022 waren es 8,8.). Auch für Achtelfinale, Viertelfinale, den Dritt- und Zweitplatzierten gibt es weniger Preisgeld.

Dafür kommt allerdings die Prämie von 9,4 Millionen Euro für das Sechzehntel-Finale dazu. Das reine Preisgeld liegt bei 550 Millionen Euro, dazu kommt jedoch noch eine Pauschale für die Vorbereitungskosten (1,28 Mio. Euro pro Team).

Die Verteilung der Preisgelder für die WM 2026

Phase/Platzierung

Preisgeld 2026 (in Euro)

Preisgeld 2022 (in Euro)

In der Gruppenphase ausgeschieden

7,7 Mio.

8,8 Mio.

Sechzehntelfinale

9,4 Mio.

-

Achtelfinale

12,8 Mio.

12,8 Mio.

Viertelfinale

16,2 Mio.

16,7 Mio.

Platz vier

23,1 Mio.

24,6 Mio.

Platz drei

24,8 Mio.

26,5 Mio.

Vize-Weltmeister

28,2 Mio.

29,5 Mio.

Weltmeister

42,7 Mio.

41,3 Mio.

