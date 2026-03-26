Foda holt sich mit dem Kosovo das Finalspiel gegen die Türkei

Franco Foda und der Kosovo dürfen weiter von der WM träumen!

Der Kosovo gewinnt im WM-Playoff-Halbfinale auswärts in der Slowakei klar mit 4:3 und steht damit im Finale nun gegen die Türkei.

Den besseren Start in die Partie erwischen die Hausherren. Valjent köpft die Slowakei nach einer Standardsituation früh in Front (6.). Doch die Elf von Franco Foda findet durch Hodza die perfekte Antwort auf den Rückstand (21.) Der Mittelfeldspieler trifft aus der Distanz.

Kurz vor der Pause trifft Haraslin per direktem Freistoß zur erneuten Führung für die Hausherren (45.).

Klare Sache in Durchgang zwei

Doch auch die währt nicht lange, wenige Minuten nach Wiederbeginn trifft Ilzer-Schützling Asllani per Kopf zum 2:2 (47.).

Spätestens mit dem erneuten Ausgleich wird der Kosovo immer stärker und zieht am Ende das Spiel klar auf ihre Seite. Muslija (60.) und Hajrizi (72.) sorgen für klare Verhältnisse.

Kurz vor Schluss gelingt Strelec noch der Anschlusstreffer zum 3:4, am Ausscheiden der Slowaken ändert das jedoch nichts.

Am Dienstag wartet auf den Kosovo nun die Türkei, die sich im Vorabend-Spiel gegen Rumänien durchgesetzt hat.

Gyökeres Hattrick

Im Parallelspiel setzt sich Schweden überraschend deutlich in Valencia gegen die Ukraine durch.

Arsenal-Stürmer Gyökeres erzielt beim 3:1-Auswärtserfolg einen Dreierpack (6./51./73./Elf.). Den Ehrentreffer für die Ukraine macht Ponomarenko (90.).

Im Finale wartet nun Polen, die sich mit 2:1 gegen Albanien durchgesetzt haben. Lewandowski (63.) und Zielinski (73.) treffen für die Polen, Hoxha (42.) für Albanien.