Bayern-Youngsters erstmals für das DFB-Team nominiert

Julian Nagelsmann sorgt mit der Nominierung für den letzten DFB-Kader vor der WM für einige Überraschungen.

Für die Testspiele gegen die Schweiz (27.03.) und Ghana (30.03.) nominiert Nagelsmann erstmals Bayern-Youngster Lennart Karl. Auch Bayerns zweiter Tormann Jonas Urbig ist zum ersten Mal mit dabei.

Nach langer Zeit wieder dabei sind Anton Stach von Leeds United und Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart. Stach war das letzte Mal 2022 dabei, Vagnoman im Jahr 2023.

Musiala und Mittelstädt nicht dabei

Auch wieder nominiert wird Deniz Undav, dem Stürmer vom VfB Stuttgart gelangen in dieser Saison bisher 21 Tore und zwölf Vorlagen in 36 Partien. Eine überraschende Rückkehr feiern hingegen Leroy Sane von Galatasaray und Pascal Groß von Brighton.

Jamal Musiala wird hingegen nicht zur Nationalmannschaft reisen. Der offensive Mittelfeldspieler soll sich nach seiner langen Verletzungspause weiter auskurieren.

Überraschend nicht nominiert werden Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Maximilian Beier. Auch Said El Mala wird nicht berücksichtigt. Der Kölner Offensivspieler soll dafür für die U21 nominiert werden.