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Nach Kanada-Debüt: Jesse Marsch verliert Youngster vor Heim-WM

Im Jänner spielte der 18-Jährige noch für Kanada, jetzt wurde er von Tunesien nominiert. Kurios: Es geht gleich gegen das Team von Jesse Marsch.

Nach Kanada-Debüt: Jesse Marsch verliert Youngster vor Heim-WM Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vorfreude auf die WM 2026 dürfte für Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch groß sein. Der US-Amerikaner ist Teamchef von Co-Gastgeber Kanada, wird dort assistiert vom Österreicher Franz Schiemer.

Vor der WM gibt es jetzt aber offenbar einen Rückschlag. Rayan Elloumi (18), der im Jänner noch im Test gegen Guatemala sein Debüt für Kanada feierte, steht jetzt im Aufgebot von Tunesien.

Zweiter Gegner ausgerechnet Kanada

Im Nachwuchs spielte der 18-Jährige für beide Länder. Kurios: Nach einem Test gegen Haiti spielen die Tunesier Anfang April ausgerechnet gegen Kanada.

Elloumi wuchs in Kanada auf, spielt aktuell in der MLS für die Vancouver Whitecaps, verfügt aber über tunesische Wurzeln. Nach seinem Debüt folgt jetzt wohl der Verbandswechsel.

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