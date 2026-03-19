Nach Kanada-Debüt: Jesse Marsch verliert Youngster vor Heim-WM

Die Vorfreude auf die WM 2026 dürfte für Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch groß sein. Der US-Amerikaner ist Teamchef von Co-Gastgeber Kanada, wird dort assistiert vom Österreicher Franz Schiemer.

Vor der WM gibt es jetzt aber offenbar einen Rückschlag. Rayan Elloumi (18), der im Jänner noch im Test gegen Guatemala sein Debüt für Kanada feierte, steht jetzt im Aufgebot von Tunesien.

Zweiter Gegner ausgerechnet Kanada

Im Nachwuchs spielte der 18-Jährige für beide Länder. Kurios: Nach einem Test gegen Haiti spielen die Tunesier Anfang April ausgerechnet gegen Kanada.

Elloumi wuchs in Kanada auf, spielt aktuell in der MLS für die Vancouver Whitecaps, verfügt aber über tunesische Wurzeln. Nach seinem Debüt folgt jetzt wohl der Verbandswechsel.