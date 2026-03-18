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Bericht: Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Juwel

Der erst 18-Jährige feiert bei den Länderspielen im März wohl sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

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Lennart Karl ist in der laufenden Saison einer der Shootingstars des FC Bayern München!

Der 18-jährige Offensivspieler feierte sein Profi-Debüt im Sommer und entwickelte sich prompt zu einer echten Alternative für die Startelf des deutschen Rekordmeisters.

In 32 Pflichtspielen brachte es der Youngster bislang auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Das wird nun auch von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann belohnt.

Springt er auf den WM-Zug auf?

Laut der "Bild" steht Karl bei den kommenden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana erstmals im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Erst im November feierte er sein Debüt für die U21, erzielte dort direkt drei Tore in zwei Spielen.

Für das Top-Talent ist es der nächste Schritt in einer rasanten Entwicklung. Gleichzeitig steigt auch die Chance, sich für den WM-Kader zu empfehlen.

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